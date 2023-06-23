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В Ленинградской области нашли гриб впечатляющих размеров

В Ленинградской области нашли гриб впечатляющих размеров

Автор:
23 июня 2023 07:42
Метки: Ленинградская область   Размер   Россия   гриб   интересно   находка   факты   
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Женщина наткнулась на огромный съедобный гриб в Ленинградской области. Грибной эксперт рассказал, что удивляться таким размерам не стоит.

В соцсетях находку называют «мутантом», но можно ли назвать его размеры ненормальными?

Рекордный трутовик нашли в Копорье. Точная длина гриба неизвестна, но по размерам его можно сравнить с ребенком. «Мама дорогая», «ужас», «обалдеть» — пишут в комментариях к фото бывалые грибники. Но удивляться таким размерам не стоит, уверяет ведущий проекта «Царство грибов» на телеканале «Живая планета» Дмитрий Тихомиров.

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«Плодовое тело грибов — то, что мы собираем — фактически это продолжение мицелия, грибницы. Оно неподвижно, закреплено в субстрате, и поэтому обладает почти неограниченным ростом. Если условия, то есть влажность и температура, идеальны, а так же хватает питательных веществ, то гриб может вырасти огромным! Наверное, этому трутовику сочное дерево попалось», — отмечает эксперт.

По его словам, ничего необычного в находке нет, и точно нет никакой мутации — к примеру, белые грибы тоже бывают гигантские. Например, самый большой белый гриб в СССР был найден в 1961 году: диаметр шляпки составлял 58 см, а вес — больше 10 кг.

Тихомиров добавил, что 400 млн лет назад самыми крупными объектами на Земле были не деревья и даже не животные. «В палеозойскую эру росли так называемые прототакситы, похожие на вытянутые конусы высотой около 8 метров! И это были грибы, так что наши — еще мелкие», — подчеркнул он.

Трутовик чешуйчатый встречается на живых и ослабленных деревьях в парках и широколиственных лесах. Плодоносит с мая и до конца лета. Гриб предпочитает леса южных районов, в средней полосе встречается редко. Трутовик относится к съедобным грибам 4-й категории. Молодой трутовик употребляют в пищу свежим, после отваривания, гриб можно есть в маринованном и соленом виде. Старые грибы не едят по причине жесткости.

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Метки: Ленинградская область   Размер   Россия   гриб   интересно   находка   факты   
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Александр Маслов Полчаса назад
Мысли извращенца: "Интересно, а в это мгновение о чём она думает, ...а у Вас какие ассоциации?"
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