В Ленинградской области нашли гриб впечатляющих размеров

По его словам, ничего необычного в находке нет, и точно нет никакой мутации — к примеру, белые грибы тоже бывают гигантские. Например, самый большой белый гриб в СССР был найден в 1961 году: диаметр шляпки составлял 58 см, а вес — больше 10 кг.

Тихомиров добавил, что 400 млн лет назад самыми крупными объектами на Земле были не деревья и даже не животные. «В палеозойскую эру росли так называемые прототакситы, похожие на вытянутые конусы высотой около 8 метров! И это были грибы, так что наши — еще мелкие», — подчеркнул он.