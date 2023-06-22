«Скиньте крутое фото, где вы делаете свою работу»

Обитатели Твиттера запустили флешмоб: «Скиньте крутое фото, на котором вы делаете свою работу». В треде пользователи поделились фотографиями со своих работ, которые они сами считают крутыми.
Этот тред — это не только интересный способ заглянуть за ширму неведомой профессии, но ещё и возможность внезапно осознать, что своей особой эстетикой обладает не только работа актрисы или модели, но и профессия строителя или мебельного мастера. Мы отобрали несколько фото, которые доказывают, что все профессии по-своему круты.
Ветеринарный врач и её огромный пациент
Работа модели — это всегда эстетика
— Вы переворачиваете всё вверх дном?
— Да!
У актрисы любой кадр — как кадр из кино
За штурвалом
Когда работаешь в театре, все твои фото с работы крутые
Так выглядит процесс изготовления мебели
А это диагностика энергетических объектов
Тот самый фрилансер, который может работать откуда угодно?
Будем надеяться, что работа где угодно и в любых условиях — это возможность, а не обязанность.
На шее чек за всю смену
Отличный шарфик. Самодельный и очень лёгкий.
Лучший офис — это офис, куда можно приходить с собакой
Тяжела жизнь разработчика
Не сложно догадаться, почему он такой счастливый
Вот бы каждому человеку работа приносила столько радости.
Актёр на квестах-ужасах
Когда твоя работа по-настоящему умилительна
Фитнес-инструктор
Девушка на фото кажется такой одухотворённой!
А чем же занимается этот человек?
В комментариях так никто и не догадался, где и кем работает автор фото. Но однозначно выглядит его работа круто!
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Сейчас лето, присмотритесь. Младше 40 разрисованы почти все, в разных местах.