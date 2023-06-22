«Скиньте крутое фото, где вы делаете свою работу»

Этот тред — это не только интересный способ заглянуть за ширму неведомой профессии, но ещё и возможность внезапно осознать, что своей особой эстетикой обладает не только работа актрисы или модели, но и профессия строителя или мебельного мастера. Мы отобрали несколько фото, которые доказывают, что все профессии по-своему круты.





Ветеринарный врач и её огромный пациент