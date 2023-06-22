FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8347 постов • 841 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
«Скиньте крутое фото, где вы делаете свою работу»

«Скиньте крутое фото, где вы делаете свою работу»

Автор:
22 июня 2023 10:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   круто   люди   работа   удивительно   флешмоб   
2191
19

Обитатели Твиттера запустили флешмоб: «Скиньте крутое фото, на котором вы делаете свою работу». В треде пользователи поделились фотографиями со своих работ, которые они сами считают крутыми.

Этот тред — это не только интересный способ заглянуть за ширму неведомой профессии, но ещё и возможность внезапно осознать, что своей особой эстетикой обладает не только работа актрисы или модели, но и профессия строителя или мебельного мастера. Мы отобрали несколько фото, которые доказывают, что все профессии по-своему круты.


Ветеринарный врач и её огромный пациент

×
×


Работа модели — это всегда эстетика


— Вы переворачиваете всё вверх дном?

— Да!


У актрисы любой кадр — как кадр из кино


За штурвалом


Когда работаешь в театре, все твои фото с работы крутые


Так выглядит процесс изготовления мебели


А это диагностика энергетических объектов


Тот самый фрилансер, который может работать откуда угодно?

Будем надеяться, что работа где угодно и в любых условиях — это возможность, а не обязанность.


На шее чек за всю смену


Отличный шарфик. Самодельный и очень лёгкий.


Лучший офис — это офис, куда можно приходить с собакой


Тяжела жизнь разработчика


Не сложно догадаться, почему он такой счастливый

Вот бы каждому человеку работа приносила столько радости.


Актёр на квестах-ужасах


Когда твоя работа по-настоящему умилительна


Фитнес-инструктор


Девушка на фото кажется такой одухотворённой!


А чем же занимается этот человек?

В комментариях так никто и не догадался, где и кем работает автор фото. Но однозначно выглядит его работа круто!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   интересно   круто   люди   работа   удивительно   флешмоб   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Славон 19 минут назад
а я крыши делаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Nikolay 57 минут назад
Саша Грей с коллегами во флешмобе не участвует?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Elena Ki Час назад
А чего девушки все такие разрисованные? Смотреть противно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

492765



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#машина#животные#истории#аварии#кино#история#забавно#родители
#в мире#автомобили#автомир#Автовсячина#новости#дети#Китай#работа#позитив#факты
#интересно#фото#Прикол#подборка#Жизнь#ДТП#авто аварии#фильм#Приколы#Ynews
Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Один бы я не справился: обустраиваем дачу с помощью Авито Услуг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться