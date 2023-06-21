Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии

Все 4 медали завоевали ученики из Москвы: Расул Эфендиев получил золото, Кирилл Михолап и Глеб Микрюков - серебро, а Сергей Талалаев - бронзу. Награды получили все участники команды.
В Международной олимпиаде по химии имени аль-Бируни участвовали команды из 15 стран. По заданиям она сопоставима с Международной Менделеевской олимпиадой.
Сначала участники выполнили письменную работу, состоящую из 5 заданий, а затем продемонстрировали свои знания в лаборатории. Задания охватывали разделы от органической и неорганической химии до физической и аналитической.
Участие в состязании принимали команды из 15 стран - России, Омана, Алжира, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Индии, Грузии, Бразилии, Кыргызстана, Вьетнама, Узбекистана, Туркменистана, Республики Беларусь, Турции.
Олимпиада проходила в Узбекистане с 11 по 17 июня 2023 года. Она названа в честь аль-Бируни - средневекового ученого-энциклопедиста и мыслителя, который владел почти всеми науками своего времени.
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