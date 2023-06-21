Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии

Сначала участники выполнили письменную работу, состоящую из 5 заданий, а затем продемонстрировали свои знания в лаборатории. Задания охватывали разделы от органической и неорганической химии до физической и аналитической.

Участие в состязании принимали команды из 15 стран - России, Омана, Алжира, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Индии, Грузии, Бразилии, Кыргызстана, Вьетнама, Узбекистана, Туркменистана, Республики Беларусь, Турции.

Олимпиада проходила в Узбекистане с 11 по 17 июня 2023 года. Она названа в честь аль-Бируни - средневекового ученого-энциклопедиста и мыслителя, который владел почти всеми науками своего времени.