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Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали 4 медали на Международной олимпиаде по химии

Автор:
21 июня 2023 13:32
Метки: медали   новости   образование   олимпиада   химия   
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Все 4 медали завоевали ученики из Москвы: Расул Эфендиев получил золото, Кирилл Михолап и Глеб Микрюков - серебро, а Сергей Талалаев - бронзу. Награды получили все участники команды.

В Международной олимпиаде по химии имени аль-Бируни участвовали команды из 15 стран. По заданиям она сопоставима с Международной Менделеевской олимпиадой.

Сначала участники выполнили письменную работу, состоящую из 5 заданий, а затем продемонстрировали свои знания в лаборатории. Задания охватывали разделы от органической и неорганической химии до физической и аналитической.


Участие в состязании принимали команды из 15 стран - России, Омана, Алжира, Азербайджана, Казахстана, Таджикистана, Индии, Грузии, Бразилии, Кыргызстана, Вьетнама, Узбекистана, Туркменистана, Республики Беларусь, Турции.


Олимпиада проходила в Узбекистане с 11 по 17 июня 2023 года. Она названа в честь аль-Бируни - средневекового ученого-энциклопедиста и мыслителя, который владел почти всеми науками своего времени.

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Метки: медали   новости   образование   олимпиада   химия   
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74k
Viktor 8 часов назад
Молодцы!
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Lehoia 5 часов назад
Удивительно. Среди ребят ни одного блогера-идиота с миллионной подписотой.
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Babangdida 6 часов назад
Ну вот!
А то всё результаты ЕГЭ, да результаты ЕГЭ. Молодцы молодёжь!
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9k
Борис Карабанов 7 часов назад
Нарасхват в России будут!
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Алексей
Тут написано обо мне
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