Учительница-шахматистка стала чемпионкой по гиревому спорту

637
1
2
Это простая жительница Альметьевска. Наверняка, по будням она ходит на работу, а коллеги женщины даже не подозревают, что она может вытворять такое…
105 раз 16-килограммовая гиря оказалась над головой Рузили Нитшаевой за 5 минут.
55-летняя жительница Альметьевска Рузиля Нитшаева стала чемпионкой Сабантуя по поднятию гири среди женщин.
За несколько лет карьеры это не первый ее титул. Год назад в Альметьевске Рузиля Нитшаева даже победила чемпионку республики.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама