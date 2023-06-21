FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3267 постов • 438 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Учительница-шахматистка стала чемпионкой по гиревому спорту

Учительница-шахматистка стала чемпионкой по гиревому спорту

Автор:
21 июня 2023 08:28
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   гиря   женщина   жительница Альметьевска   сила   сильная женщина   учительница   
637
1
2

Это простая жительница Альметьевска. Наверняка, по будням она ходит на работу, а коллеги женщины даже не подозревают, что она может вытворять такое…

105 раз 16-килограммовая гиря оказалась над головой Рузили Нитшаевой за 5 минут.


55-летняя жительница Альметьевска Рузиля  Нитшаева стала чемпионкой Сабантуя по поднятию гири среди женщин.


За несколько лет карьеры это не первый ее титул. Год назад в Альметьевске Рузиля Нитшаева даже победила чемпионку республики.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Спорт   гиря   женщина   жительница Альметьевска   сила   сильная женщина   учительница   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

793175



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Намешалось
Намешалось
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот это поворот

Лучшие демотиваторы
Для любителей цветмета

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#в мире#машина#аварии#авто аварии#США#дети#история#фильм#Китай
#автомобили#фото#Прикол#ДТП#Автовсячина#новости#кино#полиция#девушки#Приколы
#люди#автомир#интересно#животные#забавно#позитив#улыбнуло#истории#Еда#подборка
Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений Неоднозначный законопроект, который вызывает много сомнений У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться