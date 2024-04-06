«Чудо-то в перьях, ты куда?»: девочка провалилась под лед, когда спасала свою собаку

В подмосковном городе Шатура девушка Яна бросилась на лед вслед за своей собакой, чтобы спасти ее. Пес легко выбрался к берегу, а ее хозяйка провалилась под лед. К счастью, она смогла доплыть до берега.
— Собака выйдет! Ой, чудо-то в перьях, куда? — кричала женщина из группы, которая ждала девушку у пруда. — Бегом давай на берег!
Как позднее рассказала Яна , она шла в парк в Шатуре к подруге, как вдруг ее собака побежала за утками на пруд и провалилась под лед. Девушка тут же побежала за ней.
— Мы с ней вдвоем сейчас чувствуем себя хорошо. Такое уже второй раз. В первый раз она была на берегу, так что было проще. В этот раз было посложнее, конечно, но всё хорошо.
На вопрос о том, что чувствовала Яна в момент спасения, она ответила: «Когда есть любовь, нет места страху».
Источник:
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А то так можно и не выплыть когда-нибудь