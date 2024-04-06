FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16459 постов • 1708 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
«Чудо-то в перьях, ты куда?»: девочка провалилась под лед, когда спасала свою собаку

«Чудо-то в перьях, ты куда?»: девочка провалилась под лед, когда спасала свою собаку

Автор:
06 апреля 2024 10:02
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   жиотные   молодец   помощь   собака   шатура   
655
1
3

В подмосковном городе Шатура девушка Яна бросилась на лед вслед за своей собакой, чтобы спасти ее. Пес легко выбрался к берегу, а ее хозяйка провалилась под лед. К счастью, она смогла доплыть до берега.

— Собака выйдет! Ой, чудо-то в перьях, куда? — кричала женщина из группы, которая ждала девушку у пруда. — Бегом давай на берег!


Как позднее рассказала Яна , она шла в парк в Шатуре к подруге, как вдруг ее собака побежала за утками на пруд и провалилась под лед. Девушка тут же побежала за ней.

— Мы с ней вдвоем сейчас чувствуем себя хорошо. Такое уже второй раз. В первый раз она была на берегу, так что было проще. В этот раз было посложнее, конечно, но всё хорошо.


На вопрос о том, что чувствовала Яна в момент спасения, она ответила: «Когда есть любовь, нет места страху».


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   жиотные   молодец   помощь   собака   шатура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Ультратрахуил 36 минут назад
Молодая ещё, обычно бабы своё здоровье ценят,стоят на берегу и кричат : Мужчина помогите!
Ссылка vk.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
17k
GROMOZEKA 17 минут назад
Купи уже ошейник.
А то так можно и не выплыть когда-нибудь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1835 постов (1549 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

392804



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать водительские права и им вручили повестки в военкомат
«Решили воспользоваться случаем»: в Екатеринбурге мигранты пришли получать...
Набирающие популярность в сообществах
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
Водитель покинул место ДТП. На каком основании у него изъяли оружие?
«Свиная война» между США и Великобританией
«Свиная война» между США и Великобританией
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 5 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#интересно#аварии#Прикол#забавно#полиция#Еда#США#конфликт
#автомобили#Юмор#история#ДТП#интересное#истории#позитив#мигранты#ЧП#отношения
#автомир#Автовсячина#факты#авто аварии#животные#в мире#улыбнуло#милота#Ynews#котик
Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) Похожий на курицу робот выдерживает любые издёвки человека (видео) Парень прыгнул в реку, чтобы спасти собаку — но спасать пришлось его Парень прыгнул в реку, чтобы спасти собаку — но спасать пришлось его В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере В США спасли собаку, просидевшую больше недели в закрытом контейнере В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год Спасатели вызволили щенка из-под бетонной плиты Спасатели вызволили щенка из-под бетонной плиты Вмерзший в сугроб пёс пошел на поправку Вмерзший в сугроб пёс пошел на поправку

На что жалуетесь?

Вернуться