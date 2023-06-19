"Сколько же он репетировал?": президент Макрон доказал, что умеет пить пиво залпом

Кажется, мы многого не знаем о президенте Франции...
Спортивный клуб «Тулуза» стал победителем в чемпионате страны по регби, и президент Франции Эммануэль Макрон на радостях выпил залпом бутылку пива. Всё это происходило в раздевалке клуба, куда глава страны пришёл поздравить чемпионов, которые свистом и аплодисментами поддержали своего лидера. Кстати, на то, чтобы осушить бутылку до дна, ему потребовалось всего 18 секунд.
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Этот невероятный рекорд не укрылся от внимания французов, часть которых отнеслась к умениям Макрона с изрядной долей скепсиса:
- “Представляю себе, сколько он репетировал”, — отметил под видео m.l.5067.
- “А мы же его переизбрали”, — вспомнил Arno2803.
- “Поднимает тост за свой социальный разрыв с народом”, — сыронизировал rienadire4475.
Еще один пользователь уверен, что без Макрона было бы скучно. “Мы можем говорить что угодно о его президентстве, но этот парень — такой же гражданин, как и все остальные, и настоящая фабрика мемов”, — заметил nonolegal3rien297.
Как сообщает, французское издание Le Parisien,, после своего пивного подвига Макрон зашёл в раздевалку к проигравшей команде, чтобы утешить её игроков. Напомним, "Тулуза" в финале плей-офф чемпионата страны обыграла "Ла-Рошель" (29:26), став в 22 раз чемпионом Франции по регби.
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Глотнул пивка и всё простили?
ну хз был в РФ один такой он только водку пил и танцевал, и чем закончилось это
а закончилось ли?