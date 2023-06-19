"Сколько же он репетировал?": президент Макрон доказал, что умеет пить пиво залпом

Этот невероятный рекорд не укрылся от внимания французов, часть которых отнеслась к умениям Макрона с изрядной долей скепсиса:

“Представляю себе, сколько он репетировал”, — отметил под видео m.l.5067.

“А мы же его переизбрали”, — вспомнил Arno2803.

“Поднимает тост за свой социальный разрыв с народом”, — сыронизировал rienadire4475.

Еще один пользователь уверен, что без Макрона было бы скучно. “Мы можем говорить что угодно о его президентстве, но этот парень — такой же гражданин, как и все остальные, и настоящая фабрика мемов”, — заметил nonolegal3rien297.