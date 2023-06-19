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"Сколько же он репетировал?": президент Макрон доказал, что умеет пить пиво залпом

"Сколько же он репетировал?": президент Макрон доказал, что умеет пить пиво залпом

Автор:
19 июня 2023 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Макрон   Победа   Спорт   видео   пиво   реакция соцсетей   регби   спортсмены   франция   
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Кажется, мы многого не знаем о президенте Франции...

Спортивный клуб «Тулуза» стал победителем в чемпионате страны по регби, и президент Франции Эммануэль Макрон на радостях выпил залпом бутылку пива. Всё это происходило в раздевалке клуба, куда глава страны пришёл поздравить чемпионов, которые свистом и аплодисментами поддержали своего лидера. Кстати, на то, чтобы осушить бутылку до дна, ему потребовалось всего 18 секунд.




Этот невероятный рекорд не укрылся от внимания французов, часть которых отнеслась к умениям Макрона с изрядной долей скепсиса:


  • “Представляю себе, сколько он репетировал”, — отметил под видео m.l.5067.
  • “А мы же его переизбрали”, — вспомнил Arno2803.
  • “Поднимает тост за свой социальный разрыв с народом”, — сыронизировал rienadire4475.

Еще один пользователь уверен, что без Макрона было бы скучно. “Мы можем говорить что угодно о его президентстве, но этот парень — такой же гражданин, как и все остальные, и настоящая фабрика мемов”, — заметил nonolegal3rien297.


Как сообщает, французское издание Le Parisien,, после своего пивного подвига Макрон зашёл в раздевалку к проигравшей команде, чтобы утешить её игроков. Напомним, "Тулуза" в финале плей-офф чемпионата страны обыграла "Ла-Рошель" (29:26), став в 22 раз чемпионом Франции по регби.


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Метки: Макрон   Победа   Спорт   видео   пиво   реакция соцсетей   регби   спортсмены   франция   
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13  комментариев
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7k
rutt 2 часа назад
Вы его жену видели? Эмочке нужно уметь пить быстро. Уверен он и поллитру так всосать может.
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26k
Егор 11 минут назад
Интересно, а жена в курсе, чем он на работе занимается?
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28k
Lehoia 17 минут назад
Я по вечерам проезжаю 20км на велосипеде. По окончании, поднимаюсь домой, переливаю бутылку пива в бокал (0.5 а не пижонские 0.33), и выпиваю залпом, где-то в 5 глотков. Интересно, есть у меня шансы на президентство во Франции? Правда жена у меня молодая...
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9k
МихА Полчаса назад
Любой дурак так может 0,33 пивка всосать... не удивил ни разу!!!
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4k
капитан Флинт Полчаса назад
0,33 Слабак.
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8k
Vалѣнтиныч Полчаса назад
Уринотерапия - она такая...
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−8
гаврила судопаров 40 минут назад
детей в живот не целует, каблуки не носит, в отличии от некоторых
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16k
Smiley 58 минут назад
И это залпом?
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74k
Максим 58 минут назад
Бля.. что там пить 0.33. Вот если бы он так бутылку водки выдул или хотя бы коньяка.
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29k
Юрий Час назад
Популизм - стиль поведения политика, апеллирующего к широким массам и обещающий им скорое и лёгкое решение острых социальных проблем.


Глотнул пивка и всё простили?

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