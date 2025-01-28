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Театр одного актёра: сын Плющенко выиграл турнир, на котором у него не было соперников

Театр одного актёра: сын Плющенко выиграл турнир, на котором у него не было соперников

Автор:
28 января 2025 15:50
Сообщество : Спорт
Метки: Александр Плющенко   Видео   Спорт   гном гномыч   евгений плющенко   реакция соцсетей   соревнования   фигурное катание   яна рудковская   
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На соревнованиях он оказался единственным участником, поэтому победа была закономерна.

Александр Плющенко - сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко - с детства стоит на коньках. Потому что с такой мамой не забалуешь!


Если уж Яна задумала сделать из ребёнка чемпиона, она не остановится. Пока Гном Гномыч (с лёгкой руки его матери младшего Плющенко иначе теперь никто и не называет) был маленьким, его мнения о занятиях спортом никто не спрашивал: отец танцует, и ты будешь.


Сейчас Плющенко-младшему 12 лет, и он давно выступает на соревнования. Совсем недавно он победил на турнире Московской области в Красногорске по первому спортивному разряду. Фигурист был единственным участником в своей категории, поэтому успех соревнований был предрешён.



Такие казусы чисто технически возможны. Просто для ребёнка не нашлось соперников его категории (1 разряд), поэтому единственный участник турнира автоматически стал победителем.


Яна Рудковская, мать Александра, подробно объяснила ситуацию. По ее словам, многие участники снялись с соревнований из-за болезни, а организаторы приняли решение провести все программы в один день.


Откатал программу Гном Гномыч с помарками, что не осталось незамеченным интернет-пользователями. Впрочем, мать ребёнка уверена, что сын выступил хорошо. И вообще, Гном Гномыч - давно состоявшаяся звезда, которая сама себя обеспечивает и которую любит зритель.


Яна Рудковская перечислила, чем может гордиться её 12-летний ребёнок и чего нет у большинства его ровесников:

  • "Его ролики в социальных сетях набирают миллионы просмотров. Только в VK более 220 млн. А в запрещенной сети — это также гигантские цифры. И он не блогер. Он спортсмен, который пашет на льду и в зале каждый день";
  • "Саша катался в шоу с Юдзуру Ханю, Шомой Уно, Нейтаном Ченом, Каролиной Костнер, Хавьером Фернандесом и многими великими спортсменами по всему миру! От Японии до Мадрида, от Пекина до Милана и так далее";
  • "Сашу знают дети и взрослые. Именно на него многие покупают билеты на шоу и ставят своим детям в пример, что мальчик с четырехлетнего возраста трудится и катает по два шоу в день. Знает цену труду. Деньгам. Саша давно себя сам может обеспечивать. У него высокая ставка: больше, чем у многих именитых спортсменов. Не только мы ему её платим. Все промоутеры готовы платить такие деньги и ставить его на афишу. Потому что на него покупают билеты. У Саши есть свой личный счёт (он состоит в модельном агентстве в Париже) во Франции и счет в России. У Саши девять спонсоров. Я не припомню, у кого столько, но да ладно. Все заработанные деньги он тратит не только на игрушки, а помогает бабушке и дедушкам. Занимается благотворительностью. Откладывает на машины, которые хочет сам себе купить в 18 лет. Полностью себя одевает, оплачивает медицину, одежду, отдых и досуг, репетиторов".
  • Хорошо учится в школе.


В общем, золотой ребёнок, не чета другим.



Впрочем, в соцсетях о достижениях мальчика судили лишь по видео с турнира. Пользователи отметили, что ребёнок зажат и, похоже, недоволен происходящим.



Мать же ребёнка, продюсер Яна Рудковская, ответила хейтерам весьма резко:

«На дворе 2025 год, а Саша Плющенко до сих пор не даёт многим покоя. Хочется сказать: дорогие, живите уж наконец-то своей жизнью и поучайте лучше ваших поучат. Молодец, Саша, собаки лают, а караван идёт! Весь в папу и в маму!»написала она в своем аккаунте в соцсетях.

Её поддержала известный тренер Татьяна Тарасова:


"Мальчик катается каждый день, тренируется, выступает, занимает какие‑то места. То, что он занял первое место, где никого не было, – это не его вина. Вы чего к мальчику детских лет привязались? Я прям желаю вам, чтобы к вашим детям так привязывались",заявила тренер.

Источник:

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Метки: Александр Плющенко   Видео   Спорт   гном гномыч   евгений плющенко   реакция соцсетей   соревнования   фигурное катание   яна рудковская   
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8k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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50k
Игорь 8 минут назад
Да в спорте такое сплошь и рядом. В тяжёлой атлетике часто сбрасывают вес, чтобы попасть в ту весовую категорию, где соперников меньше, или совсем нет.
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12k
Роман 8 минут назад
На детских соревнованиях это вроде обычное дело. Чего докопались то?

У меня у малого были соревнования тоже, но все его соперники заболели. Так как вид спорта у нас подразумевает наличие соперника и в соло не выступить, то мы решили участвовать в более старшей группе. Новый опыт важен все же, не ехать домой же.
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10k
МБР 12 минут назад
"....только в VK более 220 млн..." -- ржал в голос!
ВК рисует просмотры как дышит.
Пиз...ят как рыбаки после неудачной рыбалки.
Если верить статистике ВК, то их смотрит не только вся Земля, а вообще вся галактика.
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42k
russger 13 минут назад
Ну этот хоть спортом занимается. Арамчику вон вообще просто так ордена дают.
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7k
Нуи Хусим 15 минут назад
Вот так учатся преодолевать "жизненные трудности" с самого детства!
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12k
Berserk 15 минут назад
На коньках стоит как деревянный осёл, он был пожалуй не только единственным участником, а судя по видео, на трибунах его рожители были еще и единственными зрителями.
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12k
Corkscrew 17 минут назад
Это называется "цирк одного клоуненка".
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7
Виталий Викторович 17 минут назад
Поздравляю
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4k
STRiX 20 минут назад
Надо быть конченной семейкой, чтобы рассчитывать на величие сына, и параллельно его окрестить Гном-Гномычем. Его в школе еще не называть Гандон- Гандонычем? А в сокращении просто гандоном? Ребенка конечно жалко. Вот так вот желаешь попасть в богатую семью, а попадаешь к Рудковским, да-да, именно к Рудковским а не Плющенко. От великого фигуриста там и следа не осталось. Слово каблук можно сравнивать с его фамилией.
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3k
Deniss Полчаса назад
нy хyли - талант
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45k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Дочь Алсу тоже в шоу Голос - "победила", но не талантом, а благодаря родительским деньгам и связям, что помогли с накруткой смс-голосования, откровенно слабому в этом соревновании ребёнку.
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8k
Горожанин 37 минут назад
"Весь в папу и в маму!»...
-------:
Действительно!..
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910
adssaf afasffdsga 42 минуты назад
Ханю - двукратный олимпийский чемпион, который достиг уже всего чего хотел достигнуть и откровенно развлекается. Мощно его, конечно, притянули. И очень авторитетно, конечно, притягивать человека, который уже занимается шоу, а не спортом.
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14k
Rus77 47 минут назад
А что пухлику коньки не купили?)))
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 52 минуты назад
бля.....эта Тарасова даже комментируя, соревнования по фигурному катанию, не может связать двух слов, такое убожество, но зато что бы заработать как можно больше денежков выступала за олимпийское перемирие, мразотная тётка.
А точно тут же по поводу семейки Плющенко)))) ну они тоже уроды, этого козлика терпеть не могу с тех пор как он просрал своё выступление, на олимпиаде-2014 но всё равно остался героем)))Хотя в общем зачёте набрал так себе очков, а снялся потому что видел что его реально просто оставят в жопе конкуренты)))
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63
ПОБЕДА 58 минут назад
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23k
Голос Вселенной Час назад
Я как-то читал, по-моему в Австралии, какой-то чувак победил в одной из номинаций первенства по бодибилдингу. При этом чувак совсем не имел отношение к спорту и тело было простым, не качек.... Но победил, потому что в этой весовой категории больше никто не выставился и он был один и выставился ради прикола.
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7k
Денис Час назад
Вообще-то на соревнованиях он занял последнее место.
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1k
Hornet Час назад
Испанский стыд.
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174k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
странную погремуху ему дали.."гном-гномыч"..когда вырастит ему она уже не по кайфу будет.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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