Театр одного актёра: сын Плющенко выиграл турнир, на котором у него не было соперников

Такие казусы чисто технически возможны. Просто для ребёнка не нашлось соперников его категории (1 разряд), поэтому единственный участник турнира автоматически стал победителем.

Яна Рудковская, мать Александра, подробно объяснила ситуацию. По ее словам, многие участники снялись с соревнований из-за болезни, а организаторы приняли решение провести все программы в один день.



