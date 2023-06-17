35 самых пугающих карстовых провалов и воронок

Иногда наш мир непредсказуем. Мы часто слышим о стихийных бедствиях, которые происходят по всей планете. Карстовые провалы — одно из явлений, которое может настигнуть внезапно, в любое время. За последние годы, увы, такие провалы появляются нередко. Посмотрим на самые крупные известные карстовые провалы или повреждённые дороги, на которые жутковато смотреть.
1. Обрушенный участок дороги в деревне Пало Бланко на испанском острове Тенерифе, 23 ноября 2009 года
2. Дорога обрушилась во время внезапного наводнения, охватившего город Тувумба в Австралии. 10 января 2001 года
4. Спасатели достают тело пострадавшего из ямы на дороге в китайском Шэньчжэне. 21 мая 2013 года
5. Воронка рядом с метро в Гуанчжоу, Китай. 28 января 2013 года. Её глубина - 9 метров, а размер - 100-300 квадратных метров
8. Обрушившийся гостевой дом в Клермонте, Флорида, 12 августа 2013 года. У гостей было 15 минут, чтобы спастись
9. Автомобиль с двумя пассажирами упал в карстовую воронку в Балтиморе, США, 28 апреля 2004 года
12. Вертолёт над воронкой шириной 40 метров на заводе в Новом Уэльсе, Австралия. 29 июня 1994 года
14. Обвал дороги в провинции Бискайя, Испания, из-за которого пострадало множество лодок. 12 марта 2008 года
16. Воронка, образовавшаяся возле начальной школы в городе Дачегньцяо, Китай. 15 июня 2010 года
17. Воронка, которая, по словам ливийского правительства, образована в результате авиаударов. Район военных казарм Баб-аль-Азизия, Триполи, Ливия. 12 мая 2011 года
18.Дорога обвалилась после того, как в реку в Чанчуне рухнула часть моста. Провинция Цзилинь, Китай, 29 мая 2011
19. Обвал участка дороги в Островце Свентокшиском, Польша, 19 декабря 2012 года. Глубина ямы - 10 метров
22. Дом рядом с воронкой шириной 30 метров и глубиной 15 метров. Уиндермир, США, 5 мая 2012 года
24. Посёлок Нахтерштедт в Германии, 18 июля 2009 года. Там обвалилась дорога и дом, три жителя которого до сих пор числятся пропавшими без вести
31. Автомобиль, за рулём которого была женщина, упал в огромную воронку. 3 июля 2013 года, Толедо, США. В итоге женщину удалось вытащить, никаких травм она не получила
Источник: — переведено специально для fishki.net
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