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35 самых пугающих карстовых провалов и воронок

35 самых пугающих карстовых провалов и воронок

Автор:
17 июня 2023 09:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   дорога   карстовые воронки   карстовый провал   мир   подборка   стихия   страшно   фото   явления   
1359
36

Иногда наш мир непредсказуем. Мы часто слышим о стихийных бедствиях, которые происходят по всей планете. Карстовые провалы — одно из явлений, которое может настигнуть внезапно, в любое время. За последние годы, увы, такие провалы появляются нередко. Посмотрим на самые крупные известные карстовые провалы или повреждённые дороги, на которые жутковато смотреть.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: в мире   дорога   карстовые воронки   карстовый провал   мир   подборка   стихия   страшно   фото   явления   
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4  комментария
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4k
MPEG-8 Час назад
Большинство, это провалы земли вдоль водопроводов и теплосетей, а не карстовые воронки.
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15k
ss Час назад
Комментарий к фото
Это результат ливней. В тот год смыло землю не только в Nachterstedt'е. Правительство до сих пор выплачивает пострадавшим компенсации.
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15k
ss Час назад
Комментарий к фото
Не похоже, что здесь глубина 10 метров. Скорее метра 3-4.
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Кроты помаленьку сжирают Землю...
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