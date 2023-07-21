30 сомнительный работ из серии "Сделай сам"

В человеке заложен импульс постоянного развития, в том числе и стремление к созиданию. Рукоделие - тому пример. Конечно, проще пойти в магазин и купить что-то, чем тратить время, ресурсы и силы. Но еще остались те, кто не променяет изделие ручной работы на подарок массового производства. Их противоречивому творчеству и посвящена эта коллекция фотографий.
"Я сделал эти тапочки из стекловаты для моей девушки. Она хотела определенные угги, но ту модель давно раскупили. Поэтому я решил порадовать ее, пока те угги не появились в наличии".
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