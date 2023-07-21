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30 сомнительный работ из серии "Сделай сам"

30 сомнительный работ из серии "Сделай сам"

Автор:
21 июля 2023 10:36
Сообщество : Сделай сам!
Метки: идея   мир   поделка   рукоделие   сделай сам   фото   
1748
31

В человеке заложен импульс постоянного развития, в том числе и стремление к созиданию. Рукоделие - тому пример. Конечно, проще пойти в магазин и купить что-то, чем тратить время, ресурсы и силы. Но еще остались те, кто не променяет изделие ручной работы на подарок массового производства. Их противоречивому творчеству и посвящена эта коллекция фотографий.

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"Я сделал эти тапочки из стекловаты для моей девушки. Она хотела определенные угги, но ту модель давно раскупили. Поэтому я решил порадовать ее, пока те угги не появились в наличии".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: идея   мир   поделка   рукоделие   сделай сам   фото   
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10  комментариев
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10k
Кот Бегемот 2 часа назад
Да, похоже этому миру требуется «RESET»
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687
Звёздный князь 9 секунд назад
Фото с пупсами - криповая инсталляция. Да ещё и под №13. Символично...
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1k
Vi 20 минут назад
Комментарий к фото
Его же сожжет, если сзади кто-то включит дальний.
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4k
Natalia Полчаса назад
Так вот ты какая, зубная фея....
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8k
Роман Час назад
Да уж... ракушки из морды выковыривать будет весело. Да и дерьмецо между камушек в унитазе.
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50k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
треш какой то...
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2k
Роман 2 часа назад
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918
ruslan d 2 часа назад
Ха , у меня кот любит играть с дрединой моей подруги , подарила ему когда расплелась )))
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