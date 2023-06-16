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Полицейские поймали похитителей велосипеда и сняли об этом ролик в стиле Гая Ричи

Полицейские поймали похитителей велосипеда и сняли об этом ролик в стиле Гая Ричи

Автор:
16 июня 2023 19:11
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Гай Ричи   МВД   видео   задержание   красноярск   монтаж   
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Так они ответили потерпевшему, который ранее приложил похожий ролик к заявлению о краже.

Позавчера мы писали о красноярце Игоре Сотникове, который превратил рядовую кражу велосипеда в захватывающую короткометражку в стиле известного фильма британского режиссёра Гая Ричи. Видео мгновенно стало вирусным и многие жители города благодаря забавному видео смогли опознать нескольких преступников и передать их данные в полицию.

Своё видео вместе с заявлением потерпевший передал полицейским. Многие паблики писали, что его творчество полицейские не оценили. Но это оказалось неправдой. Он настолько зацепил МВД, что там решили сделать ответную короткометражку.

Игорь Сотников заявил, что ему понравился монтаж от МВД, но посетовал, что несмотря на задержание преступников велосипед ему так не вернули.


Велосипед мне никто не вернул, и вообще все новости я узнаю точно так же, как и все люди, из интернет-пабликов. Конечно, рад, за все время, что мы ищем эту банду Оушена, мне прислали огромное количество историй о том, как у людей крадут велосипеды, и это все остаётся безнаказанным. Надеюсь, для остальных это будет хорошим уроком. В своих социальных сетях я писал о том, что, если они вернут велик в течении трех дней, я закрою глаза на это бандитское недоразумение. Где я живу — они знают, где они взяли велик — тоже, но никто ничего не вернул и даже не вышел на связь


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Метки: Гай Ричи   МВД   видео   задержание   красноярск   монтаж   
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10  комментариев
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33k
Юр21 2 часа назад
"...в содеянном раскаиваюсь..."
Не ребятки, раскаиваться конечно хорошо, нужно говорить: Возмещу потерпевшему ущерб в трёхкратном размере, ударно работая там куда меня определит суд для отбывания справедливого наказания...
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2k
Артур Котовой Полчаса назад
Велосипед к успеху шёл, не получилось, не фортануло
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29k
Григорий Полчаса назад
Копы молодцы.
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48
Julia Sepp 42 минуты назад
Мы услышали две стороны, а где ответ виновной стороны? Хочу продолжения данного сиквела!
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17k
Vital Idol 48 минут назад
велосипед, вряд ли, вернут, а вот денюшку заплатить придётся....по рублю в месяц будут взыскивать...
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1k
Andrey G 56 минут назад
Операм премию за такое.
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15k
Axel 2 часа назад
Что-то много из развелось....
Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции
Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции

Благодаря вирусному ролику нескольких преступников уже опознали местные жители. Вот она, сила искусства!

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15k
Axel 2 часа назад
Что-то много из развелось....
Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции
Красноярец смонтировал видео о краже своего велосипеда в стиле Гая Ричи и передал его полиции

Благодаря вирусному ролику нескольких преступников уже опознали местные жители. Вот она, сила искусства!

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