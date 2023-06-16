Полицейские поймали похитителей велосипеда и сняли об этом ролик в стиле Гая Ричи

Игорь Сотников заявил, что ему понравился монтаж от МВД, но посетовал, что несмотря на задержание преступников велосипед ему так не вернули.

Велосипед мне никто не вернул, и вообще все новости я узнаю точно так же, как и все люди, из интернет-пабликов. Конечно, рад, за все время, что мы ищем эту банду Оушена, мне прислали огромное количество историй о том, как у людей крадут велосипеды, и это все остаётся безнаказанным. Надеюсь, для остальных это будет хорошим уроком. В своих социальных сетях я писал о том, что, если они вернут велик в течении трех дней, я закрою глаза на это бандитское недоразумение. Где я живу — они знают, где они взяли велик — тоже, но никто ничего не вернул и даже не вышел на связь