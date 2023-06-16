FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 6552 поста • 3049 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Валентина Терешкова стала первым кавалером недавно учреждённого ордена Гагарина

Валентина Терешкова стала первым кавалером недавно учреждённого ордена Гагарина

Автор:
16 июня 2023 14:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Валентина Терешкова   Награда   орден Гагарина   первая женщина-космонавт   указ   юбилей   
1936
4

Сегодня исполнилось ровно 60 лет со дня её космического полёта.

Сегодня президент России Владимир Путин наградил Валентину Терешкову орденом Гагарина. Соответствующий указ размещён на сайте правовой информации. Таким образом, первая женщина в космосе стала обладательницей первого ордена Гагарина. В тексте указа говорится, что награда бывшему космонавту присвоена за заслуги перед государством в освоении космоса.


За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам.

Напомним, что сегодня исполняется ровно 60 лет с момента космического полёта Терешковой. 16 июня 1963 года в 12:30 по московскому времени с космодрома Байконур к орбите стартовала ракета-носитель "Восток" с первой женщиной на борту. Полёт Терешковой продлился двое суток, 22 часа и 50 минут. За это время корабль "Восток-6" сделал 48 витков вокруг Земли, после чего благополучно приземлился в Алтайской крае.

Орден Гагарина был учреждён 27 мая 2023 года. Им будут награждать не только космонавтов за успешное выполнение пилотируемого полёта, но и техников, инженеров и прочих специалистов за заслуги в разработке, производстве, испытании и эксплуатации ракетно-космической техники. При этом награда может вручаться как отдельному человеку, так и целому коллективу или организации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Валентина Терешкова   Награда   орден Гагарина   первая женщина-космонавт   указ   юбилей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Друг насчёт законодательных инициатив спрашивает: ничего у неё новенького нет по запросам от трудящихся?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
1k
Аарон Чупа 5 минут назад
Валентине Терешковой за полет космический
Армянины подарили йух автоматический
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Mike Miller 10 минут назад
Получила очередную награду по гендерной квоте. А ещё над западниками потешаемся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5
Артем 19 минут назад
Я бы Маску вручил, мне кажется он принял эстафету тех мечтателей, что мы потеряли с развалом союза
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Юрий 24 минуты назад
Бабуля уже забыла когда в космосе была, а ей по инерции награды на грудь вешают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
99
Мандалай Иванович Полчаса назад
Валентине Терешковой, за полет космический, подарили коммунисты йух автоматический ))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
sonic24a 50 минут назад
По сравнению, скажем, с Леоновым - она в полёте тупо сидела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Saplus 53 минуты назад
А чо не Орден Персивальд или Рогозина?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Rus77 Час назад
В. Терешкова: "Религия -большое зло. Она мешает людям правильно смотреть на реальную действительность и познавать ее, ...заставляет понапрасну растрачивать здоровье и силы, жертвовать счастьем". Книга юного атеиста. М., 1970, с.114–115. Политическая "проституция" + уродство...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_Tango_ Час назад
А с шлема первого космонавта стыдливо потерли надпись СССР...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

155524



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Как купить дом и не остаться в лопухах
Как купить дом и не остаться в лопухах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#Прикол#ДТП#история#интересное#США#Жизнь#фильм
#в мире#машина#Юмор#новости#авто аварии#кино#негатив#факты#собака#истории
#интересно#автомобили#животные#аварии#Автовсячина#подборка#картинки#удивительно#драка#Китай
Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Часто перебрасываешь деньги на другие карты? Тогда заводи Тинькофф Платинум Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться