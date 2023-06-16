Валентина Терешкова стала первым кавалером недавно учреждённого ордена Гагарина

Напомним, что сегодня исполняется ровно 60 лет с момента космического полёта Терешковой. 16 июня 1963 года в 12:30 по московскому времени с космодрома Байконур к орбите стартовала ракета-носитель "Восток" с первой женщиной на борту. Полёт Терешковой продлился двое суток, 22 часа и 50 минут. За это время корабль "Восток-6" сделал 48 витков вокруг Земли, после чего благополучно приземлился в Алтайской крае.