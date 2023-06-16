Валентина Терешкова стала первым кавалером недавно учреждённого ордена Гагарина

Сегодня исполнилось ровно 60 лет со дня её космического полёта.
Сегодня президент России Владимир Путин наградил Валентину Терешкову орденом Гагарина. Соответствующий указ размещён на сайте правовой информации. Таким образом, первая женщина в космосе стала обладательницей первого ордена Гагарина. В тексте указа говорится, что награда бывшему космонавту присвоена за заслуги перед государством в освоении космоса.
За выдающиеся заслуги в освоении космического пространства, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления исторического пилотируемого полета в космос, активную общественную и международную деятельность наградить орденом Гагарина Терешкову Валентину Владимировну — Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации, члена комитета Государственный думы по международным делам.
Напомним, что сегодня исполняется ровно 60 лет с момента космического полёта Терешковой. 16 июня 1963 года в 12:30 по московскому времени с космодрома Байконур к орбите стартовала ракета-носитель "Восток" с первой женщиной на борту. Полёт Терешковой продлился двое суток, 22 часа и 50 минут. За это время корабль "Восток-6" сделал 48 витков вокруг Земли, после чего благополучно приземлился в Алтайской крае.
Орден Гагарина был учреждён 27 мая 2023 года. Им будут награждать не только космонавтов за успешное выполнение пилотируемого полёта, но и техников, инженеров и прочих специалистов за заслуги в разработке, производстве, испытании и эксплуатации ракетно-космической техники. При этом награда может вручаться как отдельному человеку, так и целому коллективу или организации.
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