В России учредили орден Гагарина

Указ об учреждении новой награды появился на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из текста сопутствующего документа, орденом будут награждать за особые заслуги в космической отрасли — за успехи в подготовке учёных, инженеров и прочих специалистов, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий и в проведении исследований.





Помимо этого, награда может вручаться и эффективным менеджерам "за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России".