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В России учредили орден Гагарина

В России учредили орден Гагарина

Автор:
27 мая 2023 20:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Учёные   достижение   космонавтика   космос   орден Гагарина   развитие   указ   фото   
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Награду будут вручать, как нетрудно догадаться, за достижения в космической отрасли.

Указ об учреждении новой награды появился на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из текста сопутствующего документа, орденом будут награждать за особые заслуги в космической отрасли — за успехи в подготовке учёных, инженеров и прочих специалистов, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий и в проведении исследований.


Помимо этого, награда может вручаться и эффективным менеджерам "за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России".

Также среди награждённых могут быть иностранные граждане (за эффективное сотрудничество с Россией в космической сфере) и целые коллективы организаций (за высокие достижения в развитии российской космонавтики).

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Метки: Учёные   достижение   космонавтика   космос   орден Гагарина   развитие   указ   фото   
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59k
Похабыч 14 минут назад
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11k
kaboza Минуту назад
Орден" С3.14ЗДИЛ" на очереди?
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118k
arek14 3 минуты назад
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2k
vijilante 5 минут назад
А может исключить формулировку о "государственной политике" в области космической деятельности ?
Достижения в этой области должны быть общими для всего человечества , а не только для нашей России.
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1k
ФЫВАПРОЛ 21 минуту назад
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370
сергей ремизов ФЫВАПРОЛ 10 минут назад
Это неправда, у нас есть Рогозин и он поёт хорошо.
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706
Руслана Тарасова Полчаса назад
Вот сейчас "Вэлыкые Шумэры" расхрюкаются от негодования. В их альтернативной реальности , первым в космос полетел " щирый шумэрец" Юрко Гагаринюк. И только так,!
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