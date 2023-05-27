В России учредили орден Гагарина

Награду будут вручать, как нетрудно догадаться, за достижения в космической отрасли.
Указ об учреждении новой награды появился на официальном интернет-портале правовой информации. Как следует из текста сопутствующего документа, орденом будут награждать за особые заслуги в космической отрасли — за успехи в подготовке учёных, инженеров и прочих специалистов, за достижения в разработке, производстве, испытании и безаварийной эксплуатации ракетно-космической техники, в создании и внедрении новых технологий и в проведении исследований.
Помимо этого, награда может вручаться и эффективным менеджерам "за выдающиеся заслуги в реализации государственной политики в области космической деятельности, в том числе в интересах обороны и безопасности России".
Также среди награждённых могут быть иностранные граждане (за эффективное сотрудничество с Россией в космической сфере) и целые коллективы организаций (за высокие достижения в развитии российской космонавтики).
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Достижения в этой области должны быть общими для всего человечества , а не только для нашей России.