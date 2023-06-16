Подборка забавных комиксов о проблемах в жизни енота

Как часто вам кажется, что животные мало чем отличаются от нас, людей? Дикие звери едва ли вызывают желание находить у них сходство с хомо сапиенс, однако кошки, собаки и попугайчики порой ведут себя довольно по-людски, заставляя нас верить в то, что они всё понимают. В данной подборке вы увидите, что еноты больше похожи на нас, чем кажется.