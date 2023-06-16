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Подборка забавных комиксов о проблемах в жизни енота

Подборка забавных комиксов о проблемах в жизни енота

Автор:
16 июня 2023 07:44
Сообщество : Комиксы
Метки: Жизнь   Прикол   енот   жизненно   комиксы   подборка   
996
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Еноты похожи на нас больше, чем кажется, особенно если зверьки говорящие. Перед вами подборка комиксов от художницы Кариссы Кай Пауэлл, в которых многие взрослые узнают себя.

Как часто вам кажется, что животные мало чем отличаются от нас, людей? Дикие звери едва ли вызывают желание находить у них сходство с хомо сапиенс, однако кошки, собаки и попугайчики порой ведут себя довольно по-людски, заставляя нас верить в то, что они всё понимают. В данной подборке вы увидите, что еноты больше похожи на нас, чем кажется.

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Художница Карисса Кай Пауэлл использует этого зверька в своём творчестве, создавая забавные и очень жизненные ситуации, а автор паблика «Гадкий Енот» их переводит.

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Метки: Жизнь   Прикол   енот   жизненно   комиксы   подборка   
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1  комментарий
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Рыжая борода 6 минут назад
Посмотрел.
Поржал.
Понял, что я и сам где-то енот...
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