Подборка забавных комиксов о проблемах в жизни енота

Еноты похожи на нас больше, чем кажется, особенно если зверьки говорящие. Перед вами подборка комиксов от художницы Кариссы Кай Пауэлл, в которых многие взрослые узнают себя.
Как часто вам кажется, что животные мало чем отличаются от нас, людей? Дикие звери едва ли вызывают желание находить у них сходство с хомо сапиенс, однако кошки, собаки и попугайчики порой ведут себя довольно по-людски, заставляя нас верить в то, что они всё понимают. В данной подборке вы увидите, что еноты больше похожи на нас, чем кажется.
Художница Карисса Кай Пауэлл использует этого зверька в своём творчестве, создавая забавные и очень жизненные ситуации, а автор паблика «Гадкий Енот» их переводит.
Источник:
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Поржал.
Понял, что я и сам где-то енот...