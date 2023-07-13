Плакал от цен на яйца: мужчины признались, когда в последний раз у них текли слёзы

FISHKINET
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Жертва ботаники: девушка гуляла по полю и захотела съесть ревень, но оказалось, что это борщевик Жертва ботаники: девушка гуляла по полю и захотела съесть ревень,... Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде, но прокололась Министр экологии Испании гордо приехала на саммит на велосипеде,... Пользователи сети рассказали, какие фильмы заставили их после просмотра несколько минут просто сидеть в тишине Пользователи сети рассказали, какие фильмы заставили их после... Скрины из соцсетей&nbsp; Скрины из соцсетей  Кем был знаменитый старичок из "Шоу Бенни Хилла" Кем был знаменитый старичок из "Шоу Бенни Хилла" Пост, посвящённый старшим братьям и сёстрам Пост, посвящённый старшим братьям и сёстрам Как создавались "Пираты Карибского моря", которым стукнуло 20 лет Как создавались "Пираты Карибского моря", которым стукнуло 20 лет "Нас депортируют!": несколько россиян задержали в аэропорту Израиля и не дают въехать в страну "Нас депортируют!": несколько россиян задержали в аэропорту... Как британский биолог удачно пошутил и одурачил своих коллег Как британский биолог удачно пошутил и одурачил своих коллег Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 12 июля 12 любопытных примеров, как некоторые животные видят мир 12 любопытных примеров, как некоторые животные видят мир Миссия невыполнима: когда ещё не привык к габаритам Миссия невыполнима: когда ещё не привык к габаритам Девушки поделились фото «надувных» губ и напугали пользователей сети Девушки поделились фото «надувных» губ и напугали пользователей сети 14 людей, которые сделали себе безумные тату на всю жизнь 14 людей, которые сделали себе безумные тату на всю жизнь Уехавшую из России на Бали актрису и ведущую программы «Измены» избил её сожитель. За неверность Уехавшую из России на Бали актрису и ведущую программы «Измены»... Поделись улыбкою своей: самые приветливые животные Поделись улыбкою своей: самые приветливые животные Карникс —&nbsp;древнее психологическое оружие войны Карникс — древнее психологическое оружие войны
Плакал от цен на яйца: мужчины признались, когда в последний раз у них текли слёзы

Плакал от цен на яйца: мужчины признались, когда в последний раз у них текли слёзы

Автор:
13 июля 2023 09:48
Метки: twitter   Твиттер   история   мужчина   плач   слёзы   
1816
16

Кто сказал, что мужчины не плачут? Перед вами реальные пользователи соцсетей со своими правдивыми историями. Как считаете, мужские слёзы - это нормально?

×
×

Источник:

Еще крутые истории!
Метки: twitter   Твиттер   история   мужчина   плач   слёзы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Александр Ломовицкий Час назад
последний раз от просмотра "В бой идут одни старики"
- будем жить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Кирилл Полчаса назад
когда смотрел "Белый Бим черное ухо" и "Хатико"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 43 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
KotSkripaley Час назад
Когда мошка жгучая в глаз залетает, сразу слёзы, сопли и матерщина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98173



Другие посты автора
Популярное
Наигрались со шрифтами? Пост странных дизайнерских решений
Наигрались со шрифтами? Пост странных дизайнерских решений
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля
Набирающие популярность
"Что за конченый?": Инстасамка устроила своему мужу скандал прямо на сцене
"Что за конченый?": Инстасамка устроила своему мужу скандал прямо на сцене
Почему в СССР долгое время была Пепси, но не было Колы
Почему в СССР долгое время была Пепси, но не было Колы
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#кино#позитив#факты#интересно#подборка#фильм#новости#полиция
#интересное#люди#история#Ynews#шоу бизнес#Прошлое#мир#актеры#погода#находка
#Юмор#забавно#животные#в мире#удивительно#улыбнуло#драка#Еда#СССР#маразм
Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии Эти ребята точно не хихикали на уроках биологии В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться