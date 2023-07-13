Плакал от цен на яйца: мужчины признались, когда в последний раз у них текли слёзы

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Кто сказал, что мужчины не плачут? Перед вами реальные пользователи соцсетей со своими правдивыми историями. Как считаете, мужские слёзы - это нормально?
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