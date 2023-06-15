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Полицейский случайно подстрелил своего напарника, когда пытался справиться с преступником

Полицейский случайно подстрелил своего напарника, когда пытался справиться с преступником

Автор:
15 июня 2023 09:35
Сообщество : Криминал
Метки: Испания   видео   задержание   неудача   полиция   фейл   
1138
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Жителю Испании удалось снять не слишком удачное задержание мужчины с ножом двумя полицейскими.

Один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил. Единственная пуля пролетела несколько десятков метров и попала в живот второму копу.

В итоге один с пулевым, второй с ножевыми госпитализированы. Чудака с ножом нейтрализовало подкрепление.

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Метки: Испания   видео   задержание   неудача   полиция   фейл   
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4  комментария
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5k
pinbalist 52 минуты назад
Блин, у них менты ещё более толерантны чем наши.
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789
kan35 8 минут назад
мне кажется так скакать с пистолетом это изначально было не правильно, и почему нельзя применить газ, дубинки где?
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Kozlodoev 9 минут назад
А у них там не очень томно...
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2k
Alex 11 минут назад
Мусора такие же, как у нас. Берите пример с пиндосских мусоров, там сначала стреляют в голову, потом разговаривают.
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