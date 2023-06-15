Полицейский случайно подстрелил своего напарника, когда пытался справиться с преступником

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Жителю Испании удалось снять не слишком удачное задержание мужчины с ножом двумя полицейскими.
Один из полицейских достал пистолет и случайно выстрелил. Единственная пуля пролетела несколько десятков метров и попала в живот второму копу.
В итоге один с пулевым, второй с ножевыми госпитализированы. Чудака с ножом нейтрализовало подкрепление.
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