В Бразилии шутники подожгли секс-работниц из окна своей машины

«Я немного обожглась, но в целом в порядке», — заявила Вилелла бразильскому новостному агентству G1. — Мои волосы в ужасном состоянии; он подпалил все мои волосы».

Огонь также перекинулся на голову Виктории и спалил одну из ее косичек, которую ей в итоге пришлось отрезать.