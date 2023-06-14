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В Бразилии шутники подожгли секс-работниц из окна своей машины

В Бразилии шутники подожгли секс-работниц из окна своей машины

Автор:
14 июня 2023 22:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Бразилия   видео   новости   пранкеры   происшествия   секс-работницы   
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Молодые люди подозвали девушек к машине, а когда те подошли поближе, направили в них струю пламени из самодельного «огнемета» — аэрозольного баллончика и зажигалки.

18-летняя Беатрис Вилелла и ее подруга Габриэль Виктория прогуливались по западному району Рио-де-Жанейро Бангу, когда стали жертвой жестокой шутки.

На видео, снятом, очевидно, водителем, видно, как парень на пассажирском сидении ждет, когда девушки подойдут поближе, после чего распыляет на них баллончик и поджигает его содержимое. Пламя охватило волосы Вилеллы, которая тут же отскочила от машины и под смех шутников упала на землю. Затем один из пассажиров сказал по-португальски: «Очень хорошо, дорогая, отлично», после чего машина поспешно укатила. 

«Я немного обожглась, но в целом в порядке», — заявила Вилелла бразильскому новостному агентству G1. — Мои волосы в ужасном состоянии; он подпалил все мои волосы».

Огонь также перекинулся на голову Виктории и спалил одну из ее косичек, которую ей в итоге пришлось отрезать.

Вилелла сообщила, что подозреваемые вернулись на следующий день, и попытались отговорить их от обращения в полицию. «Они вернулись, желая поговорить, попросили меня сесть в машину и предложили нам держать рот на замке, ничего никому не говорить или выступать (перед СМИ)», — сказала она.

Вилелла, которой однажды уже стреляли по ногам, когда она была «на рабочем месте», призвала местные власти предоставить дополнительную защиту секс-работникам.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Бразилия   видео   новости   пранкеры   происшествия   секс-работницы   
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8  комментариев
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1k
Kra Час назад
Ну, идиоты, чЁ!... "Не нравится - не ешь", как грится
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17k
Vital Idol 7 минут назад
в жёлтом дэкольте транспид*ар?!
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1k
zu4ara 20 минут назад
да похер
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7k
Кружок Полчаса назад
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6k
Андрей Крылов 40 минут назад
Не люблю ролституток и [мат], но у тех парней-придурков явно не всё в порядке с разумом и совестью. даже с логиткой неважно. Зап такие "шутки" можно и присесть.
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10k
Летучий Мыш 42 минуты назад
Тварёныши
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3k
Pioner76 Час назад
Кто первый медведя покажет?
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