В Бразилии шутники подожгли секс-работниц из окна своей машины

Молодые люди подозвали девушек к машине, а когда те подошли поближе, направили в них струю пламени из самодельного «огнемета» — аэрозольного баллончика и зажигалки.
18-летняя Беатрис Вилелла и ее подруга Габриэль Виктория прогуливались по западному району Рио-де-Жанейро Бангу, когда стали жертвой жестокой шутки.
На видео, снятом, очевидно, водителем, видно, как парень на пассажирском сидении ждет, когда девушки подойдут поближе, после чего распыляет на них баллончик и поджигает его содержимое. Пламя охватило волосы Вилеллы, которая тут же отскочила от машины и под смех шутников упала на землю. Затем один из пассажиров сказал по-португальски: «Очень хорошо, дорогая, отлично», после чего машина поспешно укатила.
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«Я немного обожглась, но в целом в порядке», — заявила Вилелла бразильскому новостному агентству G1. — Мои волосы в ужасном состоянии; он подпалил все мои волосы».
Огонь также перекинулся на голову Виктории и спалил одну из ее косичек, которую ей в итоге пришлось отрезать.
Вилелла сообщила, что подозреваемые вернулись на следующий день, и попытались отговорить их от обращения в полицию. «Они вернулись, желая поговорить, попросили меня сесть в машину и предложили нам держать рот на замке, ничего никому не говорить или выступать (перед СМИ)», — сказала она.
Вилелла, которой однажды уже стреляли по ногам, когда она была «на рабочем месте», призвала местные власти предоставить дополнительную защиту секс-работникам.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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