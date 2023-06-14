«Оранжевая песня» Ирмы Сохадзе

История этой маленькой артистки – как раз тот случай, когда ложишься спать обычным ребёнком, а просыпаешься звездой всесоюзного масштаба.
Пожалуй, среди тех, кто родом из СССР, не найдётся такого человека, который не знал бы «Оранжевую песню». В 60-х она не просто звучала из каждого утюга, а была чуть ли не вторым гимном.
Лишь немного по популярности ей уступала песня «Топ-топ». Но в репертуаре маленькой Ирмы были и другие песни: «Дело было в январе», «Зачем?» и «Это что за ученик?». Девочка рано запела, практически сразу, как начала внятно говорить. И неудивительно, ведь в Грузии пение носит практически сакральный смысл, и к нему относятся очень серьезно.
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Помимо музыки Ирма занималась изучением иностранных языков. Большой успех с «Оранжевой песней» к семилетней девочке пришёл в 1965 году, когда она приехала на выступление в Москву как солистка ансамбля «Рэро». После выступления в саду «Эрмитаж» вскоре вышла первая пластинка.
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В том же году девочка приняла участие в съёмках «Голубого огонька». Через пару лет снялась в музыкальном телевизионном фильме Ларисы Шепитько «В тринадцатом часу ночи». Девочка продолжала заниматься музыкой, но стала страдать успеваемость в школе. И Ирма сосредоточилась на учёбе. После получения аттестата и окончания музыкальной школы девушка ожидаемо поступила в консерваторию сразу на два отделения – фортепиано и музыковедения.
К активной концертной деятельности Сохадзе уже не вернулась: вышла замуж, родила детей. Но вся последующая жизнь и работа неразрывно были связаны с музыкой. Женщина долгое время работала редактором и ведущей различных передач на грузинском ТВ.
Отметилась Ирма и как композитор: на её счету три оперы. Ещё женщина активно занималась благотворительностью и поиском юных талантов. Так, именно благодаря ей на эстраде появилась Диана Гурцкая.
Сейчас Ирме Агулиевне 64 года. Пусть менее активно, но она продолжает выступать, принимает участие в благотворительных концертах. Сохадзе исполняет джазовые композиции, романсы, песни собственного сочинения. Но и о песне, проторившей ей дорогу в мир музыки, не забывает. Ведь незатейливые слова из неё «Стану взрослой, всё равно петь её я буду» оказались для артистки пророческими.
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