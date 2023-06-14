«Оранжевая песня» Ирмы Сохадзе

К активной концертной деятельности Сохадзе уже не вернулась: вышла замуж, родила детей. Но вся последующая жизнь и работа неразрывно были связаны с музыкой. Женщина долгое время работала редактором и ведущей различных передач на грузинском ТВ.

Отметилась Ирма и как композитор: на её счету три оперы. Ещё женщина активно занималась благотворительностью и поиском юных талантов. Так, именно благодаря ей на эстраде появилась Диана Гурцкая.