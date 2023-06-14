FISHKINET
Сообщество RealFishki 1624 поста • 149 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
«Оранжевая песня» Ирмы Сохадзе

«Оранжевая песня» Ирмы Сохадзе

Автор:
14 июня 2023 13:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Ирма Сохадзе   Музыка   Оранжевая песня   артистка   голос   девочка   певица   ребёнок   слава   талант   
1326
4
4

История этой маленькой артистки – как раз тот случай, когда ложишься спать обычным ребёнком, а просыпаешься звездой всесоюзного масштаба.

Пожалуй, среди тех, кто родом из СССР, не найдётся такого человека, который не знал бы «Оранжевую песню». В 60-х она не просто звучала из каждого утюга, а была чуть ли не вторым гимном.

Лишь немного по популярности ей уступала песня «Топ-топ». Но в репертуаре маленькой Ирмы были и другие песни: «Дело было в январе», «Зачем?» и «Это что за ученик?». Девочка рано запела, практически сразу, как начала внятно говорить. И неудивительно, ведь в Грузии пение носит практически сакральный смысл, и к нему относятся очень серьезно.

Помимо музыки Ирма занималась изучением иностранных языков. Большой успех с «Оранжевой песней» к семилетней девочке пришёл в 1965 году, когда она приехала на выступление в Москву как солистка ансамбля «Рэро». После выступления в саду «Эрмитаж» вскоре вышла первая пластинка.

В том же году девочка  приняла участие в съёмках «Голубого огонька». Через пару лет снялась в музыкальном телевизионном фильме Ларисы Шепитько «В тринадцатом часу ночи». Девочка продолжала заниматься музыкой, но стала страдать успеваемость в школе. И Ирма сосредоточилась на учёбе. После получения аттестата и окончания музыкальной школы девушка ожидаемо поступила в консерваторию сразу на два отделения – фортепиано и музыковедения.

К активной концертной деятельности Сохадзе уже не вернулась: вышла замуж, родила детей. Но вся последующая жизнь и работа неразрывно были связаны с музыкой. Женщина долгое время работала редактором и ведущей различных передач на грузинском ТВ.

Отметилась Ирма и как композитор: на её счету три оперы. Ещё женщина активно занималась благотворительностью и поиском юных талантов. Так, именно благодаря ей на эстраде появилась Диана Гурцкая.

Сейчас Ирме Агулиевне 64 года. Пусть менее активно, но она продолжает выступать, принимает участие в благотворительных концертах. Сохадзе исполняет джазовые композиции, романсы, песни собственного сочинения. Но и о песне, проторившей ей дорогу в мир музыки, не забывает. Ведь незатейливые слова из неё «Стану взрослой, всё равно петь её я буду» оказались для артистки пророческими.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Ирма Сохадзе   Музыка   Оранжевая песня   артистка   голос   девочка   певица   ребёнок   слава   талант   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Борис Карабанов Час назад
Прежде чем петь дифирамбы её талантам и заслугам, неплохо бы выяснить её позицию по СВО . А то, может оказаться, что она вовсе и не "легендарная разносторонне талантливая женщина", а "бездарная старуха, певица ртом, творчество которой никому не нужно".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
84k
7guest Час назад
... Оранжевый верблюд.

Оранжевые дяди
Оранжевую тётю
В оранжевую попу
Оранжево ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
устал я от вас Час назад
первый раз про неё слышу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
228
устал я от вас Сталкер Полчаса назад
Да нет... и из СССР и не очень позднего. Но про эту мадам не слышал вообще.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

86140



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Бойкот и точка
Бойкот и точка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#интересно#животные#ДТП#Автовсячина#СССР#фильм#улыбнуло#интересное
#фото#машина#люди#позитив#новости#Россия#история#дети#подборка#ученые
#автомобили#Юмор#Прикол#аварии#авто аварии#кино#Китай#факты#собака#добро
Бойкот и точка Бойкот и точка Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться