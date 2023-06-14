Женщина из Хабаровска спрятала наркотики в муляже камня

Ее машина вылетела с трассы на обочину и перевернулись. Очевидцы вызвали помощь к месту ДТП. Женщину увезли в больницу, а полиция осталась на месте аварии, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Тут то они и нашли этот ”чудо камень”. Общий вес изъятой запрещенки превысил 100 граммов.



Когда пострадавшую привезли в больницу, она отказалась от госпитализации. Женщина вызвала такси до Хабаровска, где ее в тот же день задержала полиция. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.