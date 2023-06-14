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Женщина из Хабаровска спрятала наркотики в муляже камня

Женщина из Хабаровска спрятала наркотики в муляже камня

Автор:
14 июня 2023 11:05
Метки: Хабаровск   в мире   камень   муляж   неудача   новости   фейл   фото   
1279
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Девушка планировала расфасовать наркотики по дозам для дальнейшей продажи. Однако ее планы были обречены на провал из-за аварии.

Ее машина вылетела с трассы на обочину и перевернулись. Очевидцы вызвали помощь к месту ДТП. Женщину увезли в больницу, а полиция осталась на месте аварии, чтобы установить обстоятельства произошедшего. Тут то они и нашли этот ”чудо камень”. Общий вес изъятой запрещенки превысил 100 граммов.

Когда пострадавшую привезли в больницу, она отказалась от госпитализации. Женщина вызвала такси до Хабаровска, где ее в тот же день задержала полиция. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

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Метки: Хабаровск   в мире   камень   муляж   неудача   новости   фейл   фото   
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4  комментария
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24k
Сталкер 56 минут назад
Со всеми бы ублюдками так карма работала...
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Alex 10 минут назад
Тварь. В жопу ей камень засунуть.
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Роман 40 минут назад
А кто минус поставил? Кто-то не дождался посылки?
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