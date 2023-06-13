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«Сколько час стоил?»: в Питере накрыли бордель с «ночными бабочками» из ближнего зарубежья и растерянным администратором

«Сколько час стоил?»: в Питере накрыли бордель с «ночными бабочками» из ближнего зарубежья и растерянным администратором

Автор:
13 июня 2023 15:06
Сообщество : Криминал
Метки: администратор   бордель   видео   ночные бабочки   питер   проституция   сутенер   
4885
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Она представилась уборщицей, но как-то неубедительно.

В Питере, на улице Ново-Александровская, обнаружили бордель. Он располагался в уютном подвальчике, который переделали в прибежище для нелегальных утех: с красными стенами, кроватями и «жрицами любви», в возрасте от 20 до 40 лет.

Ценник на их услуги оказался весьма демократичным:

Также «приняли» администратора заведения, она представлялась поваром и уборщицей, но ей не поверили. Заодно задержали сутенёра: ему, в отличие от остальных, светит реальный срок за организацию и содержание притона - до 5 лет.


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Метки: администратор   бордель   видео   ночные бабочки   питер   проституция   сутенер   
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36  комментариев
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25k
Сибиряк 3 часа назад
Че мне их воспитательные беседы...
где видео захвата объекта с голыми бабами?
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5k
мемфрид 5 минут назад
Это они ещё в Вальхалле не были))))
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8
Номер Ноль 18 минут назад
Конкурентов с пути убирают технично и публично
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22k
AzuveR Полчаса назад
Никогда такого в Питере ,да и не только не было, и вот опять! Видимо мало листали,кому надо,вот и накрыли.
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2k
Артур Котовой Полчаса назад
Тема сисек не раскрыта.
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11k
Sergey Полчаса назад
Я вот не пойму, кто жалуется то? Борьба с просрочкой больше принесла бы пользы стране. Как говорят, проституция самая древняя профессия. Неужели кто-то думает что сможет ее побороть? Да хрен там. Если высокопоставленные чинуши сами грешат этим, то зачем делать вид что с этим кто-то борется? Все же уже знают, что это не борьба, а устранение конкурентов.
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953
Sexxxton 42 минуты назад
Забавно будет, что если легализуют проституцию, то цены поднимутся в несколько раз, ибо налоги, униформа, пожарная охрана и т д.
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40k
Example 6.2.6 Час назад
При капитализме живём. Легализуйте уже этот промысел. Итак всем понятно, что куча ментов кормится с крышевания таких заведений, и показательно для статистики раз в квартал одно из них накрывают. Так хоть будет обязательный мед осмотр у барышень, налоги в бюджет и здоровый демпинг на рынке отношений.
А то проституток по закону наказать можно, а баб, в открытую говорящих что отсосут за айфон - нет. Что за дела?
Не открою Америку, если скажу, что куча стипртизёрш, пилонщиц, офцианток к некоторых заведениях, горничных во многих отелях, стримерш на онли фанс - с радостью оказывают сексуальные услуги за определённые чаевые. Но, государство видит преступление только в девушках которые делают это без лицемерия. Если женщина хочет продавать своё тело за деньги, она будет это делать, вне зависимости запрещено это законом или нет, просто для вида, у неё будет работа массажисткой, сиделкой, репетитором или фотографом или безобидный экспорт..
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265
устал я от вас Час назад
Судя по внешним данным, платили именно они, а не им... так что лажанулись товарищи опера не тех взяли.
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10k
Dabus Час назад
Ссылка youtu.be
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10k
Dabus Час назад
Спальный район так сказать .... во всех смыслах ... :D
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2k
Дмитрий Час назад
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2k
Дмитрий 2 часа назад
А что, нельзя было всех показать что ли?? Друг возмущается..
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64k
doker 2 часа назад
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767
Villary 2 часа назад
А можно всех посмотреть? Как то всё не очень.
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7k
Pravednik84 2 часа назад
Ну и что? И зачем? Давно пора бы это легализовать, единственное почему я против - Милоновы набегут регулировать, регламентировать и следить за чистотой помыслов.

Почитал комменты - многие тут ну прям мачо, но ведь есть и другие, которым это просто необходимо, которые сорвутся. Я не буду лгать, мой первый раз был в подобном заведении, мой вдовствующий папа тоже иногда посещает их (ему новую жену искать? не смешите меня)...

Считаю что ничего трогать не надо (ну разве что отслеживать чтоб не борзели).
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1k
Алексей 2 часа назад
Главное что? Главное не снимать пакет!

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12k
Просто Царь 2 часа назад
Менты тоже люди, им нужно отстегивать. Иначе вот..
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10k
Бритва 2 часа назад
ясно. пойду жарить пельмени.
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13k
Shtoppi 2 часа назад
Боже!!! кто ж их ипать то ходил, да еще и за деньги?
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28k
Serg2001 2 часа назад
Студент с печальным лицом подходит к симпатичной однокурснице:
- Марина! Ты не могла бы заняться со мной сексом за деньги?
- Да ты что! Как ты мог обо мне такое подумать?!!
- Очень жаль! (вздыхая)... Просто сильно деньги нужны...
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