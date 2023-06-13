«Сколько час стоил?»: в Питере накрыли бордель с «ночными бабочками» из ближнего зарубежья и растерянным администратором

Она представилась уборщицей, но как-то неубедительно.
В Питере, на улице Ново-Александровская, обнаружили бордель. Он располагался в уютном подвальчике, который переделали в прибежище для нелегальных утех: с красными стенами, кроватями и «жрицами любви», в возрасте от 20 до 40 лет.
Ценник на их услуги оказался весьма демократичным:
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Также «приняли» администратора заведения, она представлялась поваром и уборщицей, но ей не поверили. Заодно задержали сутенёра: ему, в отличие от остальных, светит реальный срок за организацию и содержание притона - до 5 лет.
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где видео захвата объекта с голыми бабами?
А то проституток по закону наказать можно, а баб, в открытую говорящих что отсосут за айфон - нет. Что за дела?
Не открою Америку, если скажу, что куча стипртизёрш, пилонщиц, офцианток к некоторых заведениях, горничных во многих отелях, стримерш на онли фанс - с радостью оказывают сексуальные услуги за определённые чаевые. Но, государство видит преступление только в девушках которые делают это без лицемерия. Если женщина хочет продавать своё тело за деньги, она будет это делать, вне зависимости запрещено это законом или нет, просто для вида, у неё будет работа массажисткой, сиделкой, репетитором или фотографом или безобидный экспорт..
Почитал комменты - многие тут ну прям мачо, но ведь есть и другие, которым это просто необходимо, которые сорвутся. Я не буду лгать, мой первый раз был в подобном заведении, мой вдовствующий папа тоже иногда посещает их (ему новую жену искать? не смешите меня)...
Считаю что ничего трогать не надо (ну разве что отслеживать чтоб не борзели).
- Марина! Ты не могла бы заняться со мной сексом за деньги?
- Да ты что! Как ты мог обо мне такое подумать?!!
- Очень жаль! (вздыхая)... Просто сильно деньги нужны...