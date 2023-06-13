«Сколько час стоил?»: в Питере накрыли бордель с «ночными бабочками» из ближнего зарубежья и растерянным администратором

В Питере, на улице Ново-Александровская, обнаружили бордель. Он располагался в уютном подвальчике, который переделали в прибежище для нелегальных утех: с красными стенами, кроватями и «жрицами любви», в возрасте от 20 до 40 лет.

Ценник на их услуги оказался весьма демократичным: