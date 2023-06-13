Почему в древности гонца могли запросто казнить - даже если он принёс не самые плохие вести?

В Персии или Месопотамии к гонцам относились… ужасно. Не всегда, но вот если он приносил сомнительные новости - могли обезглавить. Без суда и следствия. Просто господину не понравилось, что этот человек испортил ему настроение.

Так было не везде. Например, Древняя Греция была настоящим раем для гонцов - там это была почётная служба и туда шли даже олимпийские чемпионы.