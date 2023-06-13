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Почему в древности гонца могли запросто казнить - даже если он принёс не самые плохие вести?

Почему в древности гонца могли запросто казнить - даже если он принёс не самые плохие вести?

Автор:
13 июня 2023 00:40
Сообщество : RealFishki
Метки: Бег   античность   афины   гонец   древняя греция   марафон   новости   почта   
1225
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Но в одной стране к гонцам было особое отношение.

Почтовая служба развивалась параллельно с фельдъегерской. Времена были суровые, жизнь насквозь милитаризована, поэтому новости о перемещении врага, нарушении границ и прочем, надо было получать быстро. И так же быстро реагировать.

В Персии или Месопотамии к гонцам относились… ужасно. Не всегда, но вот если он приносил сомнительные новости - могли обезглавить. Без суда и следствия. Просто господину не понравилось, что этот человек испортил ему настроение.

Так было не везде. Например, Древняя Греция была настоящим раем для гонцов - там это была почётная служба и туда шли даже олимпийские чемпионы.

Прежде всего: гонцами в Элладе чаще всего были пешие воины. Лошадей использовали, но редко. Дело в том, что на больших расстояниях по пересечённой местности, атлетичный и подтянутый вояка в лёгком доспехе (а иногда и без него), обгонял любого конного. На коротких дистанциях проигрывал, но на длинных уделывал любую лошадку.

Шли в гонцы самые спортивные парни. Нередко - победители Олимпийских игр. Норматив у них был соответствующий: в час надо было пробежать около 10 километров, в день - до 90 км. Но это уже предельная дистанция, чаще всего за день “покрывали” 20-30 километров.

А самый известной пробежкой в истории стала марафонская. Тогда воин пробежал 40 километров от Марафона до родных Афин, сообщил о победе, упал и умер от разрыва сердца. А эта дистанция - 40 километров - позже стала официальным нормативом для марафонской дистанции.


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Метки: Бег   античность   афины   гонец   древняя греция   марафон   новости   почта   
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11  комментариев
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37k
Александр Час назад
поколение ЕГ....
1. Так все-таки почему гонца могли убить даже за не самые плохие новости?
2. Гонцами становились ДАЖЕ олимпийские чемпионы.... Что за бред. Это чаще всего олимпийскими чемпионами по бегу становились именно гонцы... Никакое олимпийское чемпионство не освобождало от воинской службы, не нужно натягивать древний мир на современную реальность..
3. На длинных дистанциях пеший мог обогнать конного. Да, я тоже видел мультик про масленицу. Лошадь - раз-два-три-четыре...А ты раз-два, раз-два. Как такой бред вообще можно было написать?
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35k
russger 16 минут назад
"Почему в древности гонца могли запросто казнить"

И почему? Незачёт, пересдавай
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19k
speaktr-st 53 минуты назад
Очень длинная статья, еле дочитал до конца.
Можно было сократить: "Гонцы бегали. Марафон в честь гонца."
По-моем достаточно было бы. И картинок побольше, ато ничего не понятно.
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7k
rutt 2 часа назад
42км марафонская дистанция, нет?
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