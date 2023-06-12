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Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти в Россию

Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти в Россию

Автор:
12 июня 2023 22:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ***   Китай   бренд   курьёз   обувь   российский рынок   
989
3

В компании считают, что на российском рынке их ждёт успех. Ну, не знаем.

Издание "Восток Медиа" пишет, что вскоре на российский рынок придёт китайская компания со звучным названием EBLAN. Представители специализирующегося на обуви бренда считают, что в России их ждёт оглушительный успех, ведь они смогут занять внушительную нишу, которую оставили ушедшие западные компании. Вот только по поводу названия их, видимо, пока не просветили.

Как пишет издание, чиновники вряд ли пустят в Россию бренд с таким названием. Но в самой компании пиар-специалисты уже думают над слоганом для русских покупателей. Интересно, каким он будет.

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Метки: ***   Китай   бренд   курьёз   обувь   российский рынок   
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5  комментариев
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3k
PbIBOK Полчаса назад
Да просто поменять буквы местами: BELAN. Дима не должен обидится...
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slesarnick 6 минут назад
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BenderRodriguez 10 минут назад
Зачем менять название, пусть так и заходит на рынок. Сразу будет понятно, кто покупатели этого барахла.
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125
Алексей Бляйбтрой 17 минут назад
Годно!
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