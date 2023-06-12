Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти в Россию

В компании считают, что на российском рынке их ждёт успех. Ну, не знаем.
Издание "Восток Медиа" пишет, что вскоре на российский рынок придёт китайская компания со звучным названием EBLAN. Представители специализирующегося на обуви бренда считают, что в России их ждёт оглушительный успех, ведь они смогут занять внушительную нишу, которую оставили ушедшие западные компании. Вот только по поводу названия их, видимо, пока не просветили.
Как пишет издание, чиновники вряд ли пустят в Россию бренд с таким названием. Но в самой компании пиар-специалисты уже думают над слоганом для русских покупателей. Интересно, каким он будет.
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