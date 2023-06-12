Китайский бренд одежды с неоднозначным названием собирается прийти в Россию

Издание "Восток Медиа" пишет, что вскоре на российский рынок придёт китайская компания со звучным названием EBLAN. Представители специализирующегося на обуви бренда считают, что в России их ждёт оглушительный успех, ведь они смогут занять внушительную нишу, которую оставили ушедшие западные компании. Вот только по поводу названия их, видимо, пока не просветили.