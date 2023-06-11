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В Петербурге женщина повздорила со зрителями «Лебединого озера» и обдала их из перцового баллончика

В Петербурге женщина повздорила со зрителями «Лебединого озера» и обдала их из перцового баллончика

Автор:
11 июня 2023 20:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Лебединое озеро   Петербург   арест   балет   женщина   замечание   перцовый баллончик   полиция   спектакль   суд   
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К Мариинскому театру приехала полиция и «скорая». Троим людям понадобилась помощь медиков.

Инцидент случился вечером 10 июня. Зрители собрались в Мариинском театре и посмотрели первую часть «Лебединого озера». Затем люди на верхнем ярусе начали кашлять, вскоре такие же звуки стали издавать в портере и даже на сцене.

Спектакль срочно остановили, к зданию приехали врачи и силовики. Оказалось, что дама в зрительном зале и её дочь вытащили телефоны и стали снимать. Работники театра сделали им замечание, но их проигнорировали. Тогда  делу подключился сосед дамы по зрительному залу - она мешала ему смотреть спектакль и мужик стал возмущаться.

В ответ женщина распылила перцовый баллончик.

Как заявили представители Мариинского театра:

Спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв. В зале была включена дополнительная усиленная вентиляция. В результате инцидента 3 человека обратились за медицинской помощью. Проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание театра.

Даму задержали и доставили в полицию. Как позже сообщили на судебном заседании:

Женщина выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра, распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала.

И «прописали» даме 7 суток административного ареста. Такой вот балет.

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Метки: Лебединое озеро   Петербург   арест   балет   женщина   замечание   перцовый баллончик   полиция   спектакль   суд   
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33  комментария
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2k
Alex 4 часа назад
Культурная столица, епта)
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14k
Yorge 2 минуты назад
ох уж эти интеллигенты.
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1k
КАКАнгел Полчаса назад
А что вы хотите от Питера ? Кто там называл этих гнилых существ "Культурной столицей" ? дикие хлохлоподобные существа . В Москве за такое (Если бы это вдруг случилось ) просто предложили бы оплатить расходы это 4.800 7 мр для Большого театра , а потом бы уже получала звиздец по полной и вышло бы еще столько же . так пусть эта "интеллигенция" оплатит 5. 800 - это в среднем сбор за выступление в Мариинке судя по количеству мест и среднему билету .
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37k
Алексей Час назад
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4k
просто Дмитрий 2 часа назад
Ох уж эта "театральная публика" . Нет бы в бабе в хрюкало врезать
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610
deGENERat 2 часа назад
"Не верю!!!!"- кричала Волочкова с дочерью и распылила баллон с "перцем"
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1k
Алексей 2 часа назад
Умеют же наши делать запоминающуюся оперу.
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1k
Moon24 2 часа назад
Одно слово - Питер)
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3k
Aristarx 2 часа назад
На премьере зрители просто рыдали от эмоций!)))
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265
алекс 2 часа назад
нет комментариев
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225
Pasha Panfilov 2 часа назад
Культурка, чо.
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88
HASSEN 3 часа назад
Это же какой мразью надо быть, чтобы прийти в величайший российский театр с газовым баллончиком? Тварь, однозначно. Что у этих недоумков в голове?
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13k
Shtoppi 3 часа назад
похожа на какую-то хабалку из колхозной бухгалтерии, которая свою "прынцессу" в свет вывезла.
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33k
Андрей Иванов 3 часа назад
А я давно говорил - консерватории эти до добра не доводят
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6k
Умница-красавица 3 часа назад
Пусть скажут спасибо, что она не с бензопилой пришла
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225
Pasha Panfilov Умница-красавица 2 часа назад
Ну вообще как человек, связанный с загородными работами, в т.ч. пилкой бревен, могу сказать, что бензопила - это не оружие. Они только в компьютерных играх и аниме эффективны.
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225
Pasha Panfilov Андрей Иванов 2 часа назад
Ага, бабахнула в лебедя на сцене, а остальные подбежали и забили ногами ))) у нас был такой прикол в поселке, какой-то дурень с кем-то там посрался, орал, размахивая ружьём, шмальнул в землю, но заряжено было не пулей. а дробью, дробинка отрикошетила "противнику" в ногу, а его товарищ отнял ружьё, сломал, кажется, о голову этого мушкетера, в общем полиция долго разбиралась, кто из них больший дуралей ))) Но упаковали, кажется, всех, разбирались уже в отделении ))
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−8
Валера Петров 3 часа назад
странные наказания, за отказ снимать тонировку 14 суток - за брань, хулиганство и распыление балончика в общественных местах - 7.
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5k
Fishki_surfer 4 часа назад
Там все зрители хороши: не дождались "Лебединого озера" по телевизору и поперлись в театр лично посмотреть.
Всех взять по статье "групповая измена Родине" - и на лесоповал в степи приХерсонья!

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