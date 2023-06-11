В Петербурге женщина повздорила со зрителями «Лебединого озера» и обдала их из перцового баллончика

К Мариинскому театру приехала полиция и «скорая». Троим людям понадобилась помощь медиков.
Инцидент случился вечером 10 июня. Зрители собрались в Мариинском театре и посмотрели первую часть «Лебединого озера». Затем люди на верхнем ярусе начали кашлять, вскоре такие же звуки стали издавать в портере и даже на сцене.
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Спектакль срочно остановили, к зданию приехали врачи и силовики. Оказалось, что дама в зрительном зале и её дочь вытащили телефоны и стали снимать. Работники театра сделали им замечание, но их проигнорировали. Тогда делу подключился сосед дамы по зрительному залу - она мешала ему смотреть спектакль и мужик стал возмущаться.
В ответ женщина распылила перцовый баллончик.
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Как заявили представители Мариинского театра:
Спектакль был срочно остановлен и в театре объявили технический перерыв. В зале была включена дополнительная усиленная вентиляция. В результате инцидента 3 человека обратились за медицинской помощью. Проводится служебная проверка о том, как зрительница смогла пронести перцовый баллончик в здание театра.
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Даму задержали и доставили в полицию. Как позже сообщили на судебном заседании:
Женщина выражалась грубой нецензурной бранью в фойе театра, распылила перцовый баллончик, устроила скандал, оскорбительно приставала к гражданам, размахивала руками, на замечания не реагировала.
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И «прописали» даме 7 суток административного ареста. Такой вот балет.
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