В Петербурге женщина повздорила со зрителями «Лебединого озера» и обдала их из перцового баллончика

Спектакль срочно остановили, к зданию приехали врачи и силовики. Оказалось, что дама в зрительном зале и её дочь вытащили телефоны и стали снимать. Работники театра сделали им замечание, но их проигнорировали. Тогда делу подключился сосед дамы по зрительному залу - она мешала ему смотреть спектакль и мужик стал возмущаться.

В ответ женщина распылила перцовый баллончик.