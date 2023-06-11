"Специальные рабы": Анна Семенович попыталась пошутить о своих помощниках, но у неё не получилось

После певица заметила, что сказанное ею было шуткой, а у её подписчиков, которые набросились на артистку с критикой, плохо с чувством юмор, и над этим нужно работать.

И всё-таки многие считают, что даже в юморе должна быть уместность. Иначе можно назвать Семенович старой жирной свиньёй и заявить, что это шутка.