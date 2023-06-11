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"Специальные рабы": Анна Семенович попыталась пошутить о своих помощниках, но у неё не получилось

"Специальные рабы": Анна Семенович попыталась пошутить о своих помощниках, но у неё не получилось

Автор:
11 июня 2023 15:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Анна Семенович   Неудачная шутка   видео   оконфузилась   рабы   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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Чувство юмора порой изменяет даже известным юмористам. Что уж говорить о певицах ртом. Анна Семенович записала видео, в котором в шутку обозвала стилистов «специально обученными рабами». Шутку не поняли.

Анну Семенович занесло и явно не туда. В видео, которое она опубликовала на своей странице в соцсети, певица разоткровенничалась. Отвечая на вопрос своего подписчика, устаёт ли она от сборов на съёмки, артистка заявила, что у неё есть "специально обученные рабы": одна занимается гримом, другая - прической. А её дело - "просто потом выйти и красиво спеть и станцевать". "У каждого своя работа, извините", - добавила она.



После певица заметила, что сказанное ею было шуткой, а у её подписчиков, которые набросились на артистку с критикой, плохо с чувством юмор, и над этим нужно работать.


И всё-таки многие считают, что даже в юморе должна быть уместность. Иначе можно назвать Семенович старой жирной свиньёй и заявить, что это шутка.


Кстати, как чувствовали себя при её попытке пошутить "рабы", "госпожа" не сообщила.

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Метки: Анна Семенович   Неудачная шутка   видео   оконфузилась   рабы   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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14  комментариев
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15k
Majul Час назад
Ну а её работа быть рабыней у жирных коммерсов, сосать, отдаваться по первому зову. Она же специально для этого обучена. У каждого своя работа, ага.
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3k
Autumn2015 Минуту назад
Ну вообще-то сделать из ее жидких волосин прическу , а загримировать толстую ряху, чтоб красиво получилось это действительно профессионализм, да. А вот открывать рот под фанеру это называется халтура, так что неизвестно кто там раб, а кто - профи.
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1k
Vasiliy 5 минут назад
Есть такая концепция: "Хоть горшком назови только в печку не ставь". Что имеет значение в данном контексте - так это выполняемая услуга и оплата этой услуги. А обиженные хомячки, такие хомячки
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6k
The Dude Полчаса назад
Не понимаю, сказал он. Ты, по-моему, должен быть счастлив. Ты ведь продвинутый парень. Иначе бы Брама тебя не выбрал. А единственная перспектива у продвинутого парня в этой стране работать клоуном у пид0р@сов.
Мне кажется, ответил я, есть и другие варианты.
Есть. Кто не хочет работать клоуном у пид0р@сов, будет работать пид0р@сом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
(Виктор Пелевин "Ампир V" )
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
Потешает то, как "нерабы" зачем-то трепетно ловят каждое слово "певиц ртом" и "предателей", дружно эти высказывания смакуют, а потом осуждают и предают анафеме, каждый раз не забывая произнести дежурное "а кто это такая?".
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91
IntuitCrypto Полчаса назад
Все правильно сказала, в современном мире те кто делает самую важную работу зарабатывает как раб, а те кто "просто выйти спеть и станцевать" - как бог.
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174
Андрей 44 минуты назад
да фиг с той семенович ! но ведь действительно есть люди которые просто обожают прислуживать ,профессиональные холуи ! работаю с таким жополизом , просто диву даюсь - как глубоко умеет в попу начальству проникнуть языком !
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13k
Shtoppi 58 минут назад
<<Что уж говорить о певицах ртом. Анна Семенович...>>
----------------
она бывшая, вроде, фигуристка с большими сиськами (на чем и "выехала" в свое время), которая открывала рот под фонограмму и снялась в паре-тройке второсортных фильмов. на этом пожалуй все. где она пела я чет не припомню. возможно это происходило когда она сидела у себя дома, на унитазе.
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76
София Shtoppi 11 минут назад
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2k
Alex 59 минут назад
Лучше бы свои бидоны показала, дура
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21k
AzuveR Час назад
"Иначе можно назвать Семенович старой жирной свиньёй и заявить, что это шутка."Зачем заявлять ,что это шутка,не надо. Я бы ещё добавил, что свинья зажралась напрочь . Называть людей рабами, удел невоспитанных ,зажравшихся свиней.
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10k
Copycat Час назад
Она разве певица? я не то что песен её не слышал, я в принципе не слышал что она поёт
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