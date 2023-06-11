"Специальные рабы": Анна Семенович попыталась пошутить о своих помощниках, но у неё не получилось

Чувство юмора порой изменяет даже известным юмористам. Что уж говорить о певицах ртом. Анна Семенович записала видео, в котором в шутку обозвала стилистов «специально обученными рабами». Шутку не поняли.
Анну Семенович занесло и явно не туда. В видео, которое она опубликовала на своей странице в соцсети, певица разоткровенничалась. Отвечая на вопрос своего подписчика, устаёт ли она от сборов на съёмки, артистка заявила, что у неё есть "специально обученные рабы": одна занимается гримом, другая - прической. А её дело - "просто потом выйти и красиво спеть и станцевать". "У каждого своя работа, извините", - добавила она.
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После певица заметила, что сказанное ею было шуткой, а у её подписчиков, которые набросились на артистку с критикой, плохо с чувством юмор, и над этим нужно работать.
И всё-таки многие считают, что даже в юморе должна быть уместность. Иначе можно назвать Семенович старой жирной свиньёй и заявить, что это шутка.
Кстати, как чувствовали себя при её попытке пошутить "рабы", "госпожа" не сообщила.
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Мне кажется, ответил я, есть и другие варианты.
Есть. Кто не хочет работать клоуном у пид0р@сов, будет работать пид0р@сом у клоунов. За тот же самый мелкий прайс.
(Виктор Пелевин "Ампир V" )
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она бывшая, вроде, фигуристка с большими сиськами (на чем и "выехала" в свое время), которая открывала рот под фонограмму и снялась в паре-тройке второсортных фильмов. на этом пожалуй все. где она пела я чет не припомню. возможно это происходило когда она сидела у себя дома, на унитазе.