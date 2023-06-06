FISHKINET
Сообщество Юмор 17027 постов • 3575 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Концептуальный пост об арестантах, ждулях и макаронных изделиях на ушах

Концептуальный пост об арестантах, ждулях и макаронных изделиях на ушах

Автор:
06 июня 2023 18:26
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   арестанты   ждули   ждуняши   подборка   
2792
16
Современные арестанты сравнивают себя с декабристами, а ждуль отождествляют с жёнами декабристов. Удивительно, но есть немало женщин, желающих познакомиться с "настоящими" мужчинами, отбывающими сроки.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   арестанты   ждули   ждуняши   подборка   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Егор Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
MilfFucker 13 минут назад
Если "ждули" такие то это норм. Пусть и дальше ждут...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
КАКАнгел 21 минуту назад
это в них блатная романтика в жопе играет . Я не совсем понимаю кайфа гордиться тем что ждешь уголовника с зоны . А уж искать там - перспектива найти там нормального человека весьма низкая- Все таки % чмошников мразей и поддонков на зоне и около блатной жизни прям значительно выше . Конечно и там есть честные люди которые просто неудачно попались на осознанной мокрухе - но их меньше и не факт что после зоны остались положительные черты личности .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Олег 22 минуты назад
Пропаганда АУЕ уже разрешена Законом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
paranoid Полчаса назад
Начитаешься этих ваших интернетов и кажется что женщины бывают только двух типов:
-Меркантильные с.ки, ищущие олигарха на хрен знает основании чего + сделанные сиськи;
-Больные созависимостью ждули, готовые полжизни ждать когда вор и бездельник выйдет и набьет им морду.

Да ну нах. Один плюс: лишний раз вспомнил какое сокровище у меня жена. Пойду цветы ей куплю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
АнтонПолднев 43 минуты назад
Всё правильно бабы. На свободе сейчас порядочных и добрых нет. Все нормальные на зоне. Хоть бы Улюкаев и Навальный.
P.S Всем бы так сидеть, как этому чуваку

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
386
устал я от вас АнтонПолднев 21 минуту назад
Какое-то количество нормальных там определённо есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
386
устал я от вас АнтонПолднев 6 минут назад
Ну если идиотке нравится ждать... пусть ждёт это её жизнь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Слепой Пью 50 минут назад
Бабы дуры не потому что бабы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Иванов 54 минуты назад
Таких декОбристок надо на спецучёт ставить. И в ЗАГСе чтоб была обязательная проверка через эту базу. ДекОбристка? Регестрируем только с МЛС кто, причём обоих кастрировать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Chupa_Ka_Bra

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

124759



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад
Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ностальгия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#аварии#авто аварии#дети#США#познавательно#факты#Нейросеть
#в мире#машина#Юмор#ДТП#Прикол#кино#подборка#история#Девушка#истории
#автомобили#люди#интересное#животные#Автовсячина#позитив#шоу бизнес#забавно#фильм#картинки
Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад Высказывание министра просвещения, открывшее портал в ад Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться