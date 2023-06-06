Концептуальный пост об арестантах, ждулях и макаронных изделиях на ушах

2792
16
Современные арестанты сравнивают себя с декабристами, а ждуль отождествляют с жёнами декабристов. Удивительно, но есть немало женщин, желающих познакомиться с "настоящими" мужчинами, отбывающими сроки.
×
×
5. Девчули, не надо связывать свои жизни с несидевшими. Не портите им жизнь. Дождитесь своего избранного из МЛС
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
-Меркантильные с.ки, ищущие олигарха на хрен знает основании чего + сделанные сиськи;
-Больные созависимостью ждули, готовые полжизни ждать когда вор и бездельник выйдет и набьет им морду.
Да ну нах. Один плюс: лишний раз вспомнил какое сокровище у меня жена. Пойду цветы ей куплю.
P.S Всем бы так сидеть, как этому чуваку