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Японцы создали шариковую ручку, внутри которой плавает живой паразит

Японцы создали шариковую ручку, внутри которой плавает живой паразит

Автор:
06 июня 2023 09:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: видео   кошмар   паразит   паразит Anisakis   специфический сувенир   фото   шариковая ручка   
1721
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Ручка с паразитом Anisakis - это очень специфический сувенир, так как эти черви могут нанести серьезный вред здоровью человека.


Несмотря на это, ручки с анисакисами уже доступны для покупки и находят своих покупателей

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Метки: видео   кошмар   паразит   паразит Anisakis   специфический сувенир   фото   шариковая ручка   
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17  комментариев
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18k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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2k
Froll 13 минут назад
Для любителей ручки грызть?
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289
DrEris 42 минуты назад
Интересно сколько они там живут
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13k
MilfFucker 56 минут назад
Кто как хочет так и дрочит.
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2k
Владимир Час назад
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496
ЕвгС Час назад
Это все равно, как можно ближе стоять к костру и ждать когда же обожешься
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1k
ChePaev Час назад
ну и глистов еще бы туда напихали
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13k
Shtoppi 2 часа назад
сразу на ум приходит банда японских садистов-психопатов времен второй мировой войны, известная как отряд №731, которые тоже занимались производством биологического оружия и средств его доставки.
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1k
Антон 2 часа назад
ЗАЧЕМ ????
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9k
krivsan 2 часа назад
еда в ручке,для япошек
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12k
Евгений 2 часа назад
А что вы хотели от людей, у которых ядовитая рыба фугу - деликатес.
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2k
Gleb_Skameikin 2 часа назад
больные люди
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Anarasius

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