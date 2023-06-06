Японцы создали шариковую ручку, внутри которой плавает живой паразит

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Ручка с паразитом Anisakis - это очень специфический сувенир, так как эти черви могут нанести серьезный вред здоровью человека.
Несмотря на это, ручки с анисакисами уже доступны для покупки и находят своих покупателей
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