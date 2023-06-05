На месте взрыва "Северных потоков" нашли оранжевый ботинок

Ну, всё, теперь дело о взрыве "Северных потоков" можно считать раскрытым. Во время независимой экспедиции у места международного преступления был обнаружен ботинок, который обычно носят дайверы ВМС США и Украины, - сообщает американский портал The Grayzone.
Суета вокруг "Северных потоков" продолжается, даже если мы за чередой более свежих новостей о них подзабыли.
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Эксперты американского портала The Grayzone совершили независимую экспедицию к месту взрывов легендарного газопровода и нашли там... ботинок, который носят дайверы ВМС США и Украины.
Спецы опустили на дно подводный дрон, который и обнаружил улику, на которую всем остальным "расследователям" было плевать. Причём, ботинок нашли всего-то в пяти метрах от места утечки в трубопроводе в особой экономической зоне Швеции.
Эксперты даже установили точную модель обуви: чёрно-оранжевый ботинок до боли напомнил журналистам ботинки, используемые как дайверами ВМС США, так и коммерческими дайверами. Похожие носят и дайверы ВМС Украины.
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Портал пишет, что ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб, но они также, вероятно, имеются и в свободной продаже. Как бы то ни было, это важная улика, на которую следует, как минимум, обратить внимание.
Если, конечно, у местных расследователей имеется желание найти истинных виновников диверсии…
В расследовании портала также говорится, что ботинок произведён британской компанией Northern Diver.
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Или течением занесло.
Придумаю какую нибудь чушь.