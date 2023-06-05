На месте взрыва "Северных потоков" нашли оранжевый ботинок

Портал пишет, что ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб, но они также, вероятно, имеются и в свободной продаже. Как бы то ни было, это важная улика, на которую следует, как минимум, обратить внимание.

Если, конечно, у местных расследователей имеется желание найти истинных виновников диверсии…

В расследовании портала также говорится, что ботинок произведён британской компанией Northern Diver.