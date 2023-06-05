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На месте взрыва "Северных потоков" нашли оранжевый ботинок

На месте взрыва "Северных потоков" нашли оранжевый ботинок

Автор:
05 июня 2023 23:41
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: The Grayzone   Северный поток   ботинок   взрыв   вмс сша   тайна   экспедиция   
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Ну, всё, теперь дело о взрыве "Северных потоков" можно считать раскрытым. Во время независимой экспедиции у места международного преступления был обнаружен ботинок, который обычно носят дайверы ВМС США и Украины, - сообщает американский портал The Grayzone.

Суета вокруг "Северных потоков" продолжается, даже если мы за чередой более свежих новостей о них подзабыли.

Эксперты американского портала The Grayzone совершили независимую экспедицию к месту взрывов легендарного газопровода и нашли там... ботинок, который носят дайверы ВМС США и Украины.

Спецы опустили на дно подводный дрон, который и обнаружил улику, на которую всем остальным "расследователям" было плевать. Причём, ботинок нашли всего-то в пяти метрах от места утечки в трубопроводе в особой экономической зоне Швеции.
Эксперты даже установили точную модель обуви: чёрно-оранжевый ботинок до боли напомнил журналистам ботинки, используемые как дайверами ВМС США, так и коммерческими дайверами. Похожие носят и дайверы ВМС Украины.

Портал пишет, что ботинок мог быть потерян владельцем во время установки бомб, но они также, вероятно, имеются и в свободной продаже. Как бы то ни было, это важная улика, на которую следует, как минимум, обратить внимание.

Если, конечно, у местных расследователей имеется желание найти истинных виновников диверсии…

В расследовании портала также говорится, что ботинок произведён британской компанией Northern Diver.

Источник:

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Метки: The Grayzone   Северный поток   ботинок   взрыв   вмс сша   тайна   экспедиция   
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12  комментариев
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2k
Nyash Час назад
как водолаз мог потерять ботинок?
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23k
ЦСКА 13 минут назад
Там где то должен кислородный балон валяться! Под залупу разрисованный и со знаком качества СССР!
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16k
Алекс 17 минут назад
Ласты с тризубом не нашли еще?
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31k
albedo 43 минуты назад
Скажут русские подбросили.
Или течением занесло.
Придумаю какую нибудь чушь.
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5k
Трям Час назад
Не несите ерунду! Виновного уже давно задержали!

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19k
Александр Час назад
Свободный и демократический мир такой, что даже если найдут все доказательства вины сшп, он будет молча сопеть в тряпочку и делать вид что ничего нет.
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8k
Алексей Час назад
Им самим не смешно от таких "находок"? Водолазный ботинок не шлепанцы, так просто его не потеряешь.
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101
unclejohn Час назад
Да всем плевать.
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10k
au3 Час назад
ниразу не похож.
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1k
ruslan d Час назад
Смех да грех ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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