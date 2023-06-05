Клюёт?! Тот самый пост о рыбалке, который никто не просил

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Упоротая подборка о том, что не принято говорить при рыбаках. Впрочем, слов в посте будет немного — больше фотографий.
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10. Баян про депрессию
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