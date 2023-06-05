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Клюёт?! Тот самый пост о рыбалке, который никто не просил

Клюёт?! Тот самый пост о рыбалке, который никто не просил

Автор:
05 июня 2023 18:43
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Прикол   Юмор   озеро   подборка   рыба   рыбаки   рыбалка   удочки   
5198
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Упоротая подборка о том, что не принято говорить при рыбаках. Впрочем, слов в посте будет немного — больше фотографий.

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Метки: Прикол   Юмор   озеро   подборка   рыба   рыбаки   рыбалка   удочки   
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10  комментариев
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1k
ChePaev 2 часа назад
Подари человеку рыбу, и он будет сыт дома весь день. Подари человеку удочку, и можешь е.б.а.т.ь его жену все выходные.
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10k
Юрий 2 минуты назад
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17k
RDen 13 минут назад
какие бабы, какая рыба?

"Россияне выловили в море 160 литров виски
На Дальнем Востоке рыбаки выловили в море 160 литров контрабандного виски"
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28k
Serg2001 15 минут назад
«Время, проведенное на рыбалке, Богом в счет жизни не засчитывается». Избитая фраза и тем не менее. Где еще так можно отдохнуть от всего этого... Шума, стрессов, гнета негативной информации. Подумать, заглянуть в себя. Побыть наедине с природой...
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7k
perekrestok 45 минут назад
Когда сам был маленький отец меня возил на рыбалку. Когда у меня сын был маленький - ходили на даче на речку ловить уклеек. Теперь я старый и не с кем ходить рыбу ловить. Только на фото могу посмотреть и лайк поставить.
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17k
Александр Сучков 51 минуту назад
1 и 2- соревнования!!! Автор, ты нормальный или тебе похер, че писать? Там лет стабилен! Более того- там дежурят специальные подразделения...
Жопы на рыбалке- баян пипец!
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7k
Дмитрий Час назад
Последние три просто в слове рыбалка, две первые буквы не правильно написаны. Да и вообще там одна буква.
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20k
Alf Час назад
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16k
Alex 2 часа назад
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