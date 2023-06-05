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"Бабушка и дедушка меня обожали, а маму ненавидели": пользователи рассказали о сложных отношениях внутри семьи

"Бабушка и дедушка меня обожали, а маму ненавидели": пользователи рассказали о сложных отношениях внутри семьи

Автор:
05 июня 2023 12:16
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: бабушки и дедушки   отношения   отношения с мамой   отношения с родственниками   пользователи комментируют   пользователи соцсетей   
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Отношения в семье - непростая штука. Холодок может пробежать в любой момент. Иногда между членами семьи разворачиваются настоящие ментальные войны.

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А какие у вас отношения с родственниками родителей?


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Метки: бабушки и дедушки   отношения   отношения с мамой   отношения с родственниками   пользователи комментируют   пользователи соцсетей   
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