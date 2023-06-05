"Бабушка и дедушка меня обожали, а маму ненавидели": пользователи рассказали о сложных отношениях внутри семьи

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Отношения в семье - непростая штука. Холодок может пробежать в любой момент. Иногда между членами семьи разворачиваются настоящие ментальные войны.
1. В Твиттере пользователи начали рассуждать о том, какие отношения у них складывались с родственниками
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5. Предположительно, все дело в паттерне поведения: внуки находятся вне абьюзивного контакта, потому на них не распространяются гнев, ожидания и тд
6. Многие пытаются исправить ошибки, которые совершили в родительстве, и исправить с внуками
8. Внуки потом не могут поверить, что их любимые дедушки и бабушки на самом деле совершенно иначе ведут себя с собственными детьми
9. И многим становится понятно, почему их собственные родители вели себя с ними негативно (ведь с ними их мама и папа тоже были жестоки и грубы!)
А какие у вас отношения с родственниками родителей?
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Метки: бабушки и дедушки отношения отношения с мамой отношения с родственниками пользователи комментируют пользователи соцсетей
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