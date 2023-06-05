FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8292 поста • 840 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 раз, когда в метро произошел сбой в матрице

14 раз, когда в метро произошел сбой в матрице

Автор:
05 июня 2023 08:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Метро   забавно   люди   подборка   сбой в матрице   фото   
2758
15

Иногда в метро творятся странные вещи.

В метро бывает много странностей, а иногда даже создается впечатление, что под землей происходит сбой в матрице, ведь повсюду совпадения и двойники.

Как не сфотографироваться, когда увидела своего двойника

×
×

Удивительное совпадение даже в одежде

Еще один двойник из подземки

Здесь могла быть ваша реклама

Мужчина в футболке со схемой метро сидит под схемой метро

Скорее всего, она не читала рекомендации

Забавный галстук

Возможно, именно он снимался для плаката

Выглядит уютно как в рекламе, так и в жизни

Кажется, это лучшее подтверждение, что книга стала бестселлером

Похожий принт на куртке и на стене

Реальный щенячий патруль

Потрясающее сходство с актером

Когда встретили своих двойников на рекламном плакате

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Метро   забавно   люди   подборка   сбой в матрице   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
San_Fajanse 41 минуту назад
с китайцем не считается, там любого мужика похожего возраста ставь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален
−2
64k
doker Час назад
Спустившись в чертоги Аида, обратно на поверхность поднимаются совершенно другие люди...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

275862



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила число тех, кому нужен питомец
Администратор приюта для бездомных кошек схитрила и всего за несколько дней удвоила...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#Еда#забавно#Приколы#искусство#США#Девушка#фантазия
#история#животные#СССР#люди#картинки#авария#креатив#познавательно#кот
#интересно#Юмор#Прикол#подборка#кино#ДТП#милота#Россия#полиция
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться