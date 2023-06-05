14 раз, когда в метро произошел сбой в матрице

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Иногда в метро творятся странные вещи.
В метро бывает много странностей, а иногда даже создается впечатление, что под землей происходит сбой в матрице, ведь повсюду совпадения и двойники.
Как не сфотографироваться, когда увидела своего двойника
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Удивительное совпадение даже в одежде
Еще один двойник из подземки
Здесь могла быть ваша реклама
Мужчина в футболке со схемой метро сидит под схемой метро
Скорее всего, она не читала рекомендации
Забавный галстук
Возможно, именно он снимался для плаката
Выглядит уютно как в рекламе, так и в жизни
Кажется, это лучшее подтверждение, что книга стала бестселлером
Похожий принт на куртке и на стене
Реальный щенячий патруль
Потрясающее сходство с актером
Когда встретили своих двойников на рекламном плакате
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