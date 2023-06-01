10 знаменитостей, которые не сразу попали на большие экраны

Хотя Морган хотел стать актёром с детства, но так произошло, что он поступил на службу в ВВС. До обучения на пилота он работал техником по радарам, пока не понял, что это не его место. Но даже несмотря на это, он увольнялся со службы в качестве летчика первого класса.