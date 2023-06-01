10 знаменитостей, которые не сразу попали на большие экраны

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Наверняка сложно себе представить, что кассир в ближайшем супермаркете может стать международной знаменитостью. Конечно мечтать не вредно, но все мы понимаем, что чудо случается редко. Но некоторые актёры верили в свою мечту, и перебивались случайными заработками, прежде чем пробиться к славе. В этом посте вы узнаете, кем довелось поработать некоторым знаменитостям.
1. Джонни Депп
В 16 лет Джонни бросил школу, чтобы стать музыкантом. Но пока он ждал, когда к нему придет слава, ему пришлось найти работу, где даже пригодились его актёрские способности. Он устроился в телемагазин продавцом ручек, и ему приходилось придумывать новые истории, чтобы увеличить продажи.
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2. Алан Рикман
Своей первой профессией Рикман выбрал дизайн, поскольку он считал это более стабильной карьерой, чем актерство. Он изучал графический дизайн, а после окончания вместе с другими коллегами открыл студию в Сохо. Они делали иллюстрации для журналов, обложки книг и альбомов, а также рекламу. К счастью, три года спустя Рикман решил изучать актерское мастерство.
3. Вупи Голдберг
Вероятно, мало кто знает, что Вупи Голдберг - профессиональный косметолог. Задолго до того, как она стала двукратной обладательницей "Оскара", она применяла то, чему научилась в школе красоты, делая прически и макияж мертвым людям. Она нашла работу в похоронном бюро по объявлению в газете.
4. Морган Фримен
Хотя Морган хотел стать актёром с детства, но так произошло, что он поступил на службу в ВВС. До обучения на пилота он работал техником по радарам, пока не понял, что это не его место. Но даже несмотря на это, он увольнялся со службы в качестве летчика первого класса.
5. Хелен Миррен
Мысль о Хелен Миррен может вызвать в памяти множество ролей, кроме одной: промоутер. Задолго до того, как она попала в Голливуд, одной из ее обязанностей было привлекать внимание прохожих, чтобы заставить их посетить тематический парк развлечений.
6. Джек Николсон
Одна из самых запоминающихся сцен актера - та, в которой его персонаж в "Сиянии", разбивает дверь топором. Съемочной группе пришлось соорудить дверь покрепче, чем они изначально планировали, поскольку оказалось, что Николсон работал пожарным, поэтому сломать ее было для него легкой работой.
7. Эштон Кутчер
Ныне актер и продюсер сначала поступил в Университет Айовы, где специализировался на биохимической инженерии. Чтобы оплатить учебу, он устроился рабочим в зерновой цех, производителя различных продуктов питания. Вскоре после этого он начал свою карьеру в мире развлечений, когда поиск талантов познакомил его с миром моды.
8. Джина Дэвис
До того, как режиссер заметил ее талант, сотрудники магазина одежды обнаружили, что Джина обладает необычной способностью отлично изображать манекен. Люди стоя у витрины гадали настоящая она или нет.
9. Мишель Пфайффер
Актриса училась на судебного репортера. И одновременно работала кассиром в супермаркете, пока не поняла, в чем ее настоящая страсть. В один прекрасный момент она поняла, что всю жизнь хочет только играть.
10. Брэд Питт
Любимец миллионов работал талисманом в ресторане El Pollo Loco, прежде чем сделать карьеру в Голливуде. В то время у Брэда были разные случайные заработки, которые включали в себя переодевание в курицу и размахивание плакатом во время торжественного открытия заведения быстрого питания.
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