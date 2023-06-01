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10 знаменитостей, которые не сразу попали на большие экраны

10 знаменитостей, которые не сразу попали на большие экраны

Автор:
01 июня 2023 23:01
Сообщество : Кино
Метки: актёры   большой   знаменитости   работа   слава   экран   
1118
11

Наверняка сложно себе представить, что кассир в ближайшем супермаркете может стать международной знаменитостью. Конечно мечтать не вредно, но все мы понимаем, что чудо случается редко. Но некоторые актёры верили в свою мечту, и перебивались случайными заработками, прежде чем пробиться к славе. В этом посте вы узнаете, кем довелось поработать некоторым знаменитостям.

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Метки: актёры   большой   знаменитости   работа   слава   экран   
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2  комментария
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21k
AzuveR 2 часа назад
Вупи,сташная,что ночной кошмар.Но тем не менее , два "Оскара" это не хухры мухры. Мне очень нравится ,как она сыграла в "Приведении" с Патриком Суэйзи.
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18k
Bill 2 часа назад
Всё-таки, легче перечислять, которые сразу попали на большие экраны.
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