Специалисты-биологи помогли потерявшимся утятам найти новую семью

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Пять малышей нашел неравнодушный горожанин в одном из дворов на севере Москвы. Мамы-утки поблизости не было. Прибыв на место, биологи отловили утят огарей.
Они оказали им необходимую помощь и выпустили в пруд. Утята быстро социализировались и уже нашли новую семью.
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