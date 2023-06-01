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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7621 пост • 873 подписчика подписаться
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Знаменитости за 50+ в отличной форме, которые не стесняются показать себя в купальнике

Знаменитости за 50+ в отличной форме, которые не стесняются показать себя в купальнике

Автор:
01 июня 2023 09:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 50+ лет звезды   звезды   знаменитости   купальники   фигуры звезд   шоу бизнес   
2008
13

Тело с годами меняется, но это не означает, что больше нельзя носить открытую одежду и купальники. Звёзды за 50 лет на своём примере демонстрируют, что хорошая фигура в возрасте - это не миф.

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Метки: 50+ лет звезды   звезды   знаменитости   купальники   фигуры звезд   шоу бизнес   
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15  комментариев
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28k
Levyathan 37 минут назад
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harlamov 5 минут назад
Элизабет Херли супер, остальные так себе или ужас.
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31k
koleos72 6 минут назад
Не, я бы не хотел так выглядеть в 60 лет! Да и большинство местных не хотело бы, думаю!
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Garpia121 Полчаса назад
Сколько стоит это такое тело в таком возрасте?
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2k
wwwoffka 1 Полчаса назад
Спонсор поста фотошоп.
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Gadova Полчаса назад
Диана самая честная
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ЦСКА Полчаса назад
Робин Райт 57
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5k
Тамара 44 минуты назад
Пластическая хирургия плюс фотошоп - творят чудеса.
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183
Звёздный князь 48 минут назад
А где наши российские? Или нам нечем похвалиться?
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Спелая кукурузинка

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