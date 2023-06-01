Знаменитости за 50+ в отличной форме, которые не стесняются показать себя в купальнике

2008
13
Тело с годами меняется, но это не означает, что больше нельзя носить открытую одежду и купальники. Звёзды за 50 лет на своём примере демонстрируют, что хорошая фигура в возрасте - это не миф.
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