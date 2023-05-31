Человек, которого выгнали из плена за плохое поведение

Фёдор Иванович Толстой родился в 1782 году, с детства отличался живым характеров, склонностью к авантюрам и завидным физическим здоровьем. Окончив морской кадетский корпус, по протекции попал в престижный Преображенский полк. Долго продержаться в нем молодому Толстому не удалось. Он опоздал на внеочередной смотр полка по причине того, что летал на воздушном шаре. Само по себе событие уже неординарное, но не будь Фёдор Толстой самим собой, если бы оно имело стандартное разрешение. Будучи отчитанным полковником Дризеном за опоздание, молодой граф не снес оскорбления и… плюнул командиру в лицо. Ситуация разрешилась дуэлью, в которой полковник был тяжело ранен. Толстому светил трибунал. Выход из ситуации был найден оригинальный.

В кругосветку - от суда

7 августа 1803 года началась первая русская кругосветная экспедиция. Корабли выходили из Кронштадта. В команду шлюпа «Надежда» Ивана Крузенштерна входил и Фёдор Толстой, по характеристике «молодая, благовоспитанная особа, состоящая кавалером посольства в Японию».

Шалости на корабле В экспедиции Толстой не скучал. Он перессорил экипаж и вёл себя по меньшей мере вызывающе.



Двоюродная племянница Ф. Толстого Мария Федоровна Каменская (1817-1893) приводит в своих воспоминаниях несколько анекдотов о пребывании Толстого на борту корабля. Следует отметить, что вел себя Федор Иванович крайне предосудительно:





"На корабле Федор Иванович придумывал непозволительные шалости. Сначала Крузенштерн смотрел на них сквозь пальцы, но потом пришлось сажать его под арест. Но за каждое наказание он платил начальству новыми выходками, он перессорил всех офицеров и матросов, да как перессорил! Хоть сейчас же на ножи! Всякую минуту могло произойти несчастье, а Федор Иванович потирал себе руки. Старичок корабельный священник был слаб на вино. Федор Иванович напоил его до сложения риз и, когда священник как мертвый лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печатью, украденной у Крузенштерна. Припечатал и сидел над ним; а когда священник проснулся и хотел приподняться, Федор Иванович крикнул:





"Лежи, не смей! Видишь, казенная печать!"





Пришлось бороду подстричь под самый подбородок".

"На корабле был ловкий, умный и переимчивый орангутанг. Раз, когда Крузенштерн отплыл на катере куда-то на берег, Толстой затащил орангутанга в его каюту, открыл тетради с его записками, положил их на стол, сверху положил лист чистой бумаги и на глазах обезьяны стал марать и поливать чернилами белый лист... Обезьяна внимательно смотрела. Тогда Федор Иванович снял с записок замазанный лист, положил его себе в карман и вышел из каюты. Орангутанг, оставшись один, так усердно стал подражать Федору Ивановичу, что уничтожил все записи Крузенштерна. За это Крузенштерн высадил Толстого на какой-то малоизвестный остров и сейчас же отплыл. Судя по рассказам Федора Ивановича, он и на острове продолжал бедокурить, живя с дикарями, пока какой-то благодетельный корабль не подобрал его - татуированного с головы до ног".

Оставить Толстого на корабле Крузенштерн не мог и в 1804 году он высадил неуемного графа в Петропавловске-Камчатском. Показательно, что Толстой отправился в Петербург не сразу. Несколько месяцев он провёл на Алеутских островах и жил среди аборигенов острова Ситху, которым русские колонисты дали название «колоши». По рассказам самого Толстого, его даже хотели сделать вождём племени. Объективных доказательств этого нет, но то, что Толстой долго жил на островах сомнений не вызывает.

Самый известный его курьез и произошел на войне 1812 года.

По обыкновению, напившись, проиграв в карты внушительную сумму, на утро граф обнаруживает себя не только с головной болью и обрывочной памятью, но и во французском плену! Как случилось - уже не узнать, но факт прискорбен...

Граф Толстой по кличке «Американец» в плен попал по пьяни.

Вот как описывал военные заслуги Толстого Пушкин, выведший его под именем Зарецкого в Евгении Онегине:

"И то сказать, что и в сраженье

Раз в настоящем упоенье

Он отличился, смело в грязь

С коня калмыцкого свалясь,

Как зюзя пьяный, и французам

Достался в плен: драгой залог!"

Говоривший на французском граф, учтиво представился начальнику лагеря и дал честное слово аристократа, но не совершит побег.

Ему поверили и не охраняли!

Толстой слонялся по лагерю где хотел, заводил знакомства, а вечером собрал всех новых французских друзей на игре в карты, где свой талант шулера показал во всей красе.

Французы проигрывались в пух и прах, иногда Толстой терпел поражения и все это щедро заливалось вином. Азарт подгонял обе стороны и скоро весь лагерь превратился в бордель, где царил чад, кутеж и разложение!

Под байки Толстого о своих похождениях, французы нещадно рубились в карты и валялись пьяными.

Донесли Наполеону. Тот принял решение покончить с разлагающим обстановку пленным.

Наполеон, недолго думая, как человек решительный, повелел ... графа Толстого, Фёдора Ивановича, из плена выгнать к чёртовой матери! Пусть граф свою армию разлагает, а не его!!!

Графу распихали по карманам выигрыш (дело чести, всё таки!), выставили за посты, сказали "Адьё" и помахали ручкой.

Вот так Федор Толстой стал, наверное, ЕДИНСТВЕННЫМ в мировой истории человеком, которого выгнали из плена… ЗА ПЛОХОЕ ПОВЕДЕНИЕ !

ПС: И ещё одна.печальная на этот раз.особенность жизни Толстого.На дуэлях с его участием погибло 11 человек.ни один из родившихся у остепенившегося графа детей не выжил.После кончины одиннадцатого ребенка он сказал- " теперь квиты"