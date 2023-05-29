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Как офицер за бунт на военном корабле выживал в дикой тайге

Как офицер за бунт на военном корабле выживал в дикой тайге

Автор:
29 мая 2023 18:07
Метки: Забайкальский край   Николай Сибиряков   Русский Робинзон   Сергей Лисицын   воспоминания   история   история России   китайцы   
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Шёл 1845 год. Морского офицера Сергия Лисицына на русском военном корабле высадили за непростительный проступок на безлюдном берегу Охотского моря.

Происшествие это произошло из-за того, что 24-летний молодой человек, избалованный своевольной дворянской жизнью попытался на военном корабле организовать бунт, захватить судно и отправится в Америку, что по закону военного суда бунт за военном корабле карался смертной казнью.
Задуманное молодым офицером не осуществилось так, как его своевременно раскрыли и обезвредили.

Суровый командир корабля имел полное право казнить мятежника без суда и следствия, но как православный христианин сжалился над провинившимся молодым человеком, и вместо приговора смертной казни высадил офицера на безлюдном берегу Охотского моря, предусмотрительно снабдив его продуктовыми припасами, охотничьем ружьём с патронами и прикрепленной запиской.
Лисицын освободившийся на берегу от связывающих веревок и повязки на глазах, увидел где-то на горизонте уходящий корабль, затем заметил чемоданы со своей одеждой, бельём и обувью, а также запасы сухарей, чая, сахара, фляги с водкой, охотничье ружьё, патроны, пистолет, шашку, кинжал, складной нож, карманные часы, огниво, спички, бритвенный набор, 2800 рублей и т.д.


Командир военного судна в прикрепленной к ружью записке адресовал офицеру Лисицыну следующее:

"Любезный Сергей Петрович!

По Морскому уставу вас следовало осудить на смерть, но ради вашей молодости, ради ваших замечательных талантов, а главное — вследствие подмеченной мною доброты вашего сердца, испорченного воспитанием и дурным обществом, я дарю вам жизнь, ограничиваясь высадкой на необитаемый берег. Душевно желаю, чтоб уединение и нужда исправили ваш несчастный характер.
Я даже уверен, что у вас достанет ума, чтоб сознаться в недостатках своих, и твердой воли, чтоб исправиться. Да поможет в этом вам Бог, которого вы теперь не признаете, но которого узнать научит вас пустыня. Чтоб вы могли защищать свою жизнь в случае опасности и имели возможность разводить огонь, дарю вам мое любимое охотничье ружье с патронташем, наполненным зарядами, и ягдташем, а также большое зажигательное стекло.
Наконец, не имея права удерживать на корабле ваши вещи, хотя теперь совершенно для вас ненужные, я приказал сложить их на берегу поблизости от вас. Время и размышление научат вас оценить мою снисходительность и, если судьба когда-нибудь сведет нас снова, чего я душевно желаю, мы не встретимся врагами. А. М."


С этого момента у нашего героя началась новая жизнь, за год своего пребывания в безлюдном месте, он переосмыслил жизненные ориентиры и ценности, и наконец, переродился из негодяя в совершенно другого человека.
Если ранее спесивый дворянин Лисицын сроду ничего не делал своими руками, то сейчас ему приходилось учиться всему, преодолевать себя и всё делать самому, чтобы выжить в дикой тайге.

В первый год одинокой жизни, он кой-как построил лачугу из веток и глины, теплую печку, научился лепить и обжигать из глины кирпичи и посуду, охотится, рыбачить, готовить еду и съестные припасы на зиму.
Временами на душе у него являлась отчаянная тоска, которая толкнула его отправиться идти в Сибирь на поиск людей, но эта авантюра чуть не закончилась для него гибелью.
И только перед грозящей гибелью, он изможденный и больной вспомнил о Боге и взмолился к Нему о помощи, и после этого смог с великим трудом отыскать путь и доползти к обустроенной им лачуге с зимними запасами продуктов.
Набравшись сил в теплом жилище, он вышел прогуляться на берег и заметил лежащего в бессознательном состоянии человека, а рядом разбитый и засевший на мель корабль.
Сергий Петрович спас человека назвавшего Василием и его сына Петра с тонущего корабля, затем они с Василием сумели с корабля вывести скот, вынести семена ячменя и ржи, оружие, телескоп, две подзорные трубы, самовар, строительный и сельскохозяйственный инструмент.
Петрович со спасенными им людьми за лето построили не только новый деревянный дом и баню, но и научились из молока домашнего скота делать масло, сметану, сыр и творог.

Они сообща вспахали поле, сеяли ячмень и рожь и собирали плодородный урожай, вместе на зиму делали запасы из пойманной морской и речной рыбы, собирали грибы, ягоды и лесные травы.
Конечно не всё проходило в жизни Сергия Петровича гладко, случались нередкие нападения со стороны китайцев на обжитый русскими людьми участок, но благодаря Неведомой руке судьба подкидывала Лисицыну заблудившихся и погибающих казаков, охотников, и иных ремесленников, которых он находил и спасал от неминуемой смерти в безлюдной тайге и приводил в свой обжитый уголок.
По мере того, как каждый год вооруженные китайские отряды пытались истребить русское поселение, то и Сергий Петрович с товарищами не сидели сложа руки, они строили военные укрепления и совершенствовали линию обороны.
Китайские военные отряды превосходящие численным количеством так и не смогли захватить горску русских на неприступном участке "Приют".
Но казаков и охотников решивших покинуть надежное укрытие и плыть по многоводному Амуру к русскому городу Нерчинску китайцы на военных судах жестоко истребляли и полоняли в плен.
И, тогда по неволе Сергий Петрович с товарищами случайном образом открыл другой путь, позволивший связаться им со своими соотечественниками и с русским правительством.

Много лет спустя писатель Николай Сибиряков разговорившись с ямщиком и услышав от него краткую историю о Лисицыне, решил с ним познакомиться.
Прибыв в город , он через дворянского предводителя познакомился с Сергием Лисицыным, а потом они подружились и главный герой нашего рассказа передал свой дневник писателю, послуживший к написанию приключенческой книги «Русский Робинзон».

Также писатель узнал от него, что правительство подарило Лисицыну обустроенное им же неприступное жилище "Приют" со всеми землями на десятиверстном расстоянии, обязав поддерживать чугуноплавильные и медноплавильные заводы.
Спасенных им и преданных ему товарищей пожелавших остаться с ним, он назначил управляющими и помощниками владеньями.
Деньги за добытые в тайге и проданные меха и наследство тетки позволили ему разработать золотые прииски близ "Приюта", а также построить чугунные и медные заводы и устроить фермы.


Писатель Николай Сибиряков задал Лисицыну вопрос о суровом капитане корабля и случился следующий диалог:

— Случалось ли вам встретиться с капитаном корабля, высадившим вас на необитаемый берег? — спросил я однажды Сергея Петровича.
— Наше первое свидание было очень радушным. Добрый старик плакал от счастья, убедившись в моем нравственном перерождении. Второе и последнее свидание стало очень трогательным — плакал уже я: старец скончался на моих руках, благословляя двух своих сыновей.
— Оставил он детям состояние?
— Никакого. Капитан всю жизнь заботился только об интересах казны.
— Где же они теперь? Вероятно, в Морском корпусе?
— Нет, отец поручил их мне. Я поместил их вместе с Володей в Московский университет. — Через минуту Сергей Петрович добавил: — Я вполне сознаю свою священную обязанность — долг мой отцу выплатить детям.


Упомянутый в диалоге Володя - студент Московского университета тоже когда-то осиротевший приёмыш, которого нашел Сергий Петрович и спас от гибели в непроходимой и безлюдной тайге.
Рассказ написан Николаем Сибиряковым на документальной основе и опубликован в книге второго издательства "Русский Робинзон" 1876 года.
Правда, когда и в каком году издавалась первая книга Н.Сибирякова никому неизвестно и неизвестно кто скрывается под загадочным писательским псевдонимом Николай Сибиряков.
Оригинал книги Н.Сибиряков "Сергей Петрович Лисицын Русский Робинзон" хранится в ГПИБ, доступен к чтению на НЭДБ и НЭБ.


Спасибо за чтение. Всем мира и добра.

Источник:

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Метки: Забайкальский край   Николай Сибиряков   Русский Робинзон   Сергей Лисицын   воспоминания   история   история России   китайцы   
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2  комментария
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942
surgy 2 часа назад
Просто обалденная история!
Спасибо
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6k
VL 36 минут назад
Офигеть. Вот же сюжет для отличного приключенческого романа или сценария для фильма
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Авва Градский
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