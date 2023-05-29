Как офицер за бунт на военном корабле выживал в дикой тайге

Происшествие это произошло из-за того, что 24-летний молодой человек, избалованный своевольной дворянской жизнью попытался на военном корабле организовать бунт, захватить судно и отправится в Америку, что по закону военного суда бунт за военном корабле карался смертной казнью.

Задуманное молодым офицером не осуществилось так, как его своевременно раскрыли и обезвредили.

Суровый командир корабля имел полное право казнить мятежника без суда и следствия, но как православный христианин сжалился над провинившимся молодым человеком, и вместо приговора смертной казни высадил офицера на безлюдном берегу Охотского моря, предусмотрительно снабдив его продуктовыми припасами, охотничьем ружьём с патронами и прикрепленной запиской.

Лисицын освободившийся на берегу от связывающих веревок и повязки на глазах, увидел где-то на горизонте уходящий корабль, затем заметил чемоданы со своей одеждой, бельём и обувью, а также запасы сухарей, чая, сахара, фляги с водкой, охотничье ружьё, патроны, пистолет, шашку, кинжал, складной нож, карманные часы, огниво, спички, бритвенный набор, 2800 рублей и т.д.

Командир военного судна в прикрепленной к ружью записке адресовал офицеру Лисицыну следующее:

"Любезный Сергей Петрович!



По Морскому уставу вас следовало осудить на смерть, но ради вашей молодости, ради ваших замечательных талантов, а главное — вследствие подмеченной мною доброты вашего сердца, испорченного воспитанием и дурным обществом, я дарю вам жизнь, ограничиваясь высадкой на необитаемый берег. Душевно желаю, чтоб уединение и нужда исправили ваш несчастный характер.

Я даже уверен, что у вас достанет ума, чтоб сознаться в недостатках своих, и твердой воли, чтоб исправиться. Да поможет в этом вам Бог, которого вы теперь не признаете, но которого узнать научит вас пустыня. Чтоб вы могли защищать свою жизнь в случае опасности и имели возможность разводить огонь, дарю вам мое любимое охотничье ружье с патронташем, наполненным зарядами, и ягдташем, а также большое зажигательное стекло.

Наконец, не имея права удерживать на корабле ваши вещи, хотя теперь совершенно для вас ненужные, я приказал сложить их на берегу поблизости от вас. Время и размышление научат вас оценить мою снисходительность и, если судьба когда-нибудь сведет нас снова, чего я душевно желаю, мы не встретимся врагами. А. М."



С этого момента у нашего героя началась новая жизнь, за год своего пребывания в безлюдном месте, он переосмыслил жизненные ориентиры и ценности, и наконец, переродился из негодяя в совершенно другого человека.

Если ранее спесивый дворянин Лисицын сроду ничего не делал своими руками, то сейчас ему приходилось учиться всему, преодолевать себя и всё делать самому, чтобы выжить в дикой тайге.



В первый год одинокой жизни, он кой-как построил лачугу из веток и глины, теплую печку, научился лепить и обжигать из глины кирпичи и посуду, охотится, рыбачить, готовить еду и съестные припасы на зиму.

Временами на душе у него являлась отчаянная тоска, которая толкнула его отправиться идти в Сибирь на поиск людей, но эта авантюра чуть не закончилась для него гибелью.

И только перед грозящей гибелью, он изможденный и больной вспомнил о Боге и взмолился к Нему о помощи, и после этого смог с великим трудом отыскать путь и доползти к обустроенной им лачуге с зимними запасами продуктов.

Набравшись сил в теплом жилище, он вышел прогуляться на берег и заметил лежащего в бессознательном состоянии человека, а рядом разбитый и засевший на мель корабль.

Сергий Петрович спас человека назвавшего Василием и его сына Петра с тонущего корабля, затем они с Василием сумели с корабля вывести скот, вынести семена ячменя и ржи, оружие, телескоп, две подзорные трубы, самовар, строительный и сельскохозяйственный инструмент.

Петрович со спасенными им людьми за лето построили не только новый деревянный дом и баню, но и научились из молока домашнего скота делать масло, сметану, сыр и творог.