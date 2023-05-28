В Норвегии человекоподобные роботы стали работать охранниками

Тестирование человекоподобных роботов EVE стартовало в нескольких промышленных площадках Норвегии и Далласе. Команда 1X Technologies при поддержке OpenAI сообщила, что уже опередила в этом Tesla Bot Илона Маска.

Тестирование началось еще в апреле, но подробности стали известны только недавно.