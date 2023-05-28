В Норвегии человекоподобные роботы стали работать охранниками

До чего дошел прогресс! ИИ отжимает работу вахтеров и охранников у работяг в Норвегии.
Тестирование человекоподобных роботов EVE стартовало в нескольких промышленных площадках Норвегии и Далласе. Команда 1X Technologies при поддержке OpenAI сообщила, что уже опередила в этом Tesla Bot Илона Маска.
Тестирование началось еще в апреле, но подробности стали известны только недавно.
У гуманоидообразного робота автономный "разум", хорошо развиты манипуляторы и практически "человеческое" лицо, он так же оснащен системами мониторинга, такими как камеры, детекторы движения и датчики сигнализации.
Этот робот был разработан для контроля над андроидами, которых собирают на этих площадках. Если андроид выходит из-под контроля или сбивается с маршрута, робот EVE берет на себя управление и восстанавливает испорченные программы.
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EVE также способны следить за порядком. Разработчики уверены, что их детище найдет себе применение в самых разных сферах от гостиничного бизнеса до здравоохранения, благодаря искусственному интеллекту и способности брать в "руки" предметы и открывать двери.
Инженеры считают, что их разработка позволит решить проблему нехватки рабочей силы. И за ближайшие десять лет они намерены полностью изменить рынок труда в стране.
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