Жильцы дома пошли на «преступление», чтобы освободить замурованных в вентиляции котов

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Жильцы дома на улице Репина давно подкармливали нескольких бездомных котов, которые жили в вентиляционных продухах, однако пару дней назад там появились решётки. Котов просто замуровали.
Сделали это сотрудники ТСЖ. Люди попытались договориться с ними, чтобы оставить хотя бы один выход, но переговоры провалились — решётки оставили на месте.
Жильцы продолжили кормить пушистых уже через прутья. А накануне попытались организовать «побег»: выломать одну из решёток. За это сотрудники ТСЖ пригрозили им полицией.
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Метки: вентиляция животные жкх замуровали злодеи кошка решетка фото
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Навешивать ярлыки, хорошо устроился?
1. Установка ограждений не законна.
2. Снимать можно.
Работники ЖКХ отвечают за чистоту подвала, а если там остались коты, то естественно там будет насрано, следовательно работники должны убрать котов.