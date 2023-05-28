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Сообщество Без кота и жизнь не та 1612 постов • 471 подписчик подписаться
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Жильцы дома пошли на «преступление», чтобы освободить замурованных в вентиляции котов

Жильцы дома пошли на «преступление», чтобы освободить замурованных в вентиляции котов

Автор:
28 мая 2023 10:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: вентиляция   животные   жкх   замуровали   злодеи   кошка   решетка   фото   
1019
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Жильцы дома на улице Репина давно подкармливали нескольких бездомных котов, которые жили в вентиляционных продухах, однако пару дней назад там появились решётки. Котов просто замуровали.

Сделали это сотрудники ТСЖ. Люди попытались договориться с ними, чтобы оставить хотя бы один выход, но переговоры провалились — решётки оставили на месте.


Жильцы продолжили кормить пушистых уже через прутья. А накануне попытались организовать «побег»: выломать одну из решёток. За это сотрудники ТСЖ пригрозили им полицией.

Источник:

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Метки: вентиляция   животные   жкх   замуровали   злодеи   кошка   решетка   фото   
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18  комментариев
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9k
Борис Карабанов 2 часа назад
Почему-то в своей самозабвенной любви к животным зоозащитники забывают о всём остальном: о правах других людей, о санитарии и пр.. Почему бы не взять бедных животных себе? О, нет! Они будут только подкармливать (это же очень просто!) на радость жильцам первых этажей с круглосуточной ароматизацией воздуха. Не должно быть в подвале жилого дома зоопарка, а на чердаке птичника. Тем более, что ТСЖ - это Товарищество Собственников Жилья и подобные вещи решаются собранием.
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57k
Опиум для народа 24 минуты назад
Одни мудаки разводят антисанитарию своей узконаправленной добротой, другие дебилы не выгнали котов, прежде чем поставить решетку...
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19k
Александр 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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125
Ашот Углумбеков Александр 43 минуты назад
Так не разводите блоховозов и душить некого будет. Создаёте проблему вы и такие как вы, а все остальные должны за это отвечать? Не слишком ли хорошо устроились?
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Колорад Час назад
Автор тема гуглится за 5 сек.
1. Установка ограждений не законна.
2. Снимать можно.
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Александр Маслов 2 часа назад
Живодёры на должностях, кроме мата слов нет...
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335
Братец Лис Александр Маслов Час назад
А вас устраивает те вонь, смрад, всякая зараза и прочая антисанитария, что исходят от ваших милых котиков? Почему бы таким сердобольным как вы не забирать их к себе, причём так, что бы их никто никогда ни только не видел, но и не чувствовал ароматы их жизнедеятельности? Ок?!.
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2k
PbIBOK 2 часа назад
Спилите, хотя б ножовочным полотном. Я у себя в доме выломал ломом. Котики ходят. И крыс нет.
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125
Ашот Углумбеков Александр Полчаса назад
С логикой совсем швах? В подвалах те самые крысы и обитают. Какая же защита крыс, если кошек оставили на большое рандеву со ними? Работники ЖКХ устанавливали решётки, но они никак не отвечают за отловлю всей живности, что завелась в подвалах. Люди прекрасно знали о том, что подвальные окна будут зарешёчены, поскольку такие вещи заранее обсуждаются на собраниях, после которых оповещаются жители посредством подъездных объявлений. Неважно где это - в России, в Германии, в Австралии, в Латвии, в Узбекистане, на Луне, на Марсе и так далее. Все процедуры везде примерно одинаковы. Почему те самые сердобольные, что и ответственны за существование этих животных не соизволили палец об палец ударить для их заведомого выдворения из подвалов? Какой у вас родной язык? Как до вас донести прописные истины?
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