Жильцы дома пошли на «преступление», чтобы освободить замурованных в вентиляции котов

Сделали это сотрудники ТСЖ. Люди попытались договориться с ними, чтобы оставить хотя бы один выход, но переговоры провалились — решётки оставили на месте.





Жильцы продолжили кормить пушистых уже через прутья. А накануне попытались организовать «побег»: выломать одну из решёток. За это сотрудники ТСЖ пригрозили им полицией.