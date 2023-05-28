Один из самых старых заброшенных "Царских" тоннелей Хабаровска

Примерно так он выглядит схематично. Длина тоннеля составляет около 40 метров, а перепад высот от портала до верхнего выхода через колодец около 18 метров.

Есть несколько версий дат постройки этого тоннеля. Так по одним непонятно откуда взятым данным он был построен в 1912-1913 гг., по другим же данным он был построен в последнее десятилетие 19 века. Также и сам водоканал имеет своё видение постройки этого тоннеля и приписывает её себе в 1907 г.

Но все эти версии не имеют под собой никаких доказательств, а версия водоканала и вовсе выглядит неправдоподобной, учитывая что тоннель этот имеет красиво оформленный кирпичный портал и "ломано" поднимаясь наверх через 40 метров заканчивается выходящим на поверхность вертикальным колодцем. Но какой смысл было бы строить такой тоннель вменяемого ответа нет.