Один из самых старых заброшенных "Царских" тоннелей Хабаровска

Сегодня я расскажу про самый известный и в то же время неизвестный дореволюционный скальный тоннель в г. Хабаровск, построенный в склоне Артиллерийской горы и укреплённый внутри клеймёным кирпичом.
Прямо у забора нынешней насосно-фильтровальной станции городского водозабора из склона сопки выходит такой красивый кирпичный портал, наполовину вросший в землю.
Примерно так он выглядит схематично. Длина тоннеля составляет около 40 метров, а перепад высот от портала до верхнего выхода через колодец около 18 метров.
Есть несколько версий дат постройки этого тоннеля. Так по одним непонятно откуда взятым данным он был построен в 1912-1913 гг., по другим же данным он был построен в последнее десятилетие 19 века. Также и сам водоканал имеет своё видение постройки этого тоннеля и приписывает её себе в 1907 г.
Но все эти версии не имеют под собой никаких доказательств, а версия водоканала и вовсе выглядит неправдоподобной, учитывая что тоннель этот имеет красиво оформленный кирпичный портал и "ломано" поднимаясь наверх через 40 метров заканчивается выходящим на поверхность вертикальным колодцем. Но какой смысл было бы строить такой тоннель вменяемого ответа нет.
Старое фото 1903 г. из собрания открытой ЦАК фототипии Шерер, Набгольц и Ко издательства А. А. Ленского и Ко, опубликованная на сайте старых фотографий pastvu.com.
А вот то, что на месте, куда выходит верхний колодец этого тоннеля, ещё во второй половине XIX века стояла китайская кумирня это исторический факт.
И хоть даты, когда точно этот храм был построен неизвестно, но впервые этот китайский буддистский храм здесь упоминается Венюковым ещё в 1859 г. и уже тогда он писал, что храм был старым.
Известно, что в 1877 г. храм был реконструирован, пережил Гражданскую войну, становление советской власти и просуществовал до 1930 г. Вероятнее всего именно при реконструкции в конце XIX века и был пробит этот тоннель в скале, с выходящим колодцем во внутренний двор храма, который теперь засыпан и затерян среди заросших фундаментов позади уцелевшего главного здания.
В 1950-х гг. бывшее здание молельни было перестроено и использовалось как книжный архив научной библиотеки. Вероятно в тот же период и тоннель был приспособлен под трубы водопровода для близлежащих построек, а сами трубы из тоннеля в 2000-х гг. были украдены мародёрами на металл.
Старое фото 1903 г. за авторством А. П. Лукина, опубликованная на сайте Хабаровского краевого музея имени Н. И. Гродекова museum.ru/xkm.
Сохранилось и историческое фото внутренностей храма, где стояло три статуи Будды и курильница.
У портала валяются клеймёные кирпичи из тоннеля с клеймами в виде буквы В.
В интернете считается, что это клеймо принадлежит военному ведомству Приморской Губернии, под руководством которого в том числе строили Хабаровский водопровод в 1906-1907 гг., чем видимо и мотивирует свою точку зрения городской водоканал о принадлежности тоннеля.
Но вот только на сооружениях дореволюционного водопровода мы встречали другое клеймо с двумя буквами В совершенно другой формы.
К слову когда-то над входом была закреплена какая-то большая медная или бронзовая табличка, закреплённая на дюбели, от которой остался только след. Пропала она ещё десятки лет назад и никто из изучавших этот тоннель людей её не застал.
Сверху явно висел какой-то плафон, а за загнутым дюбелем сохранился кусок свинцовой пластинки.
Ну а теперь давайте заглянем внутрь этого инженерного сооружения и посмотрим на его устройства внимательно.
У каждой версии есть свои, готовые спорить приверженцы, ну а мы просто осмотрим окно входа в тоннель, ранее закрывавшееся двумя створками. На ввод труб водопровода это уже не похоже. Внизу нет никаких вводов, а на окне были деревянные створки.
Первые метров 10 тоннель идёт прямо, углубляясь в сопку. Интересно то, что сам тоннель прорублен в недрах скалы, но при этом горная выработка имеет здесь кирпичную обделку. Да именно обделку, а не отделку, обделкой называется тип капитальной крепи выработки, а отделка это декоративное покрытие типа штукатурки на стенах, которого здесь нет.
Зимой свод у входа покрывают крупные кристаллы инея.
Далее тоннель начинает извиваясь как подземный червь постепенно подниматься наверх. С чем связана его кривизна при совсем небольшой длине остаётся загадкой.
Снова клейма.
Сам тоннель поднимается выше. Состояние его сильно аварийное и опасное. Многие кирпичи уже повыпадали, а через щели проросли корни деревьев.
Если задаться вопросом, зачем водопроводу такой каждые несколько метров изгибающийся и меняющий высоту тоннель, то всё больше утверждаешься в том, что построен он был изначально вовсе не для труб, а уложены они здесь были уже гораздо позже.
Кроме того, в своде тоннеля на всей его протяжённости присутствуют изоляторы проводки существовавшего здесь когда-то освещения.
А среди завалов кирпичей мы находили и остатки самих проводов.
Далее тоннель резко набирает высоту и снова поворачивает.
Здесь на зигзагообразном повороте с постоянным набором высоты было установлено несколько вертикальных двутавров. Внимательный осмотр которых показал отсутствие каких-либо клейм, характерных для дореволюционного периода. Вероятно их здесь воткнули уже при СССР и перепрофилировании тоннеля.
Здесь кстати обрушился кирпич, оголив скальную породу.
Глядя на этот вид фантазия сама-собой дорисовывает лестницу и перилла. Были ли они здесь или нет остаётся только гадать. Но трубы здесь были точно, правда чугунные и совсем небольшого диаметра.
Далее состояние тоннеля становится ещё хуже и он сильно завален кирпичом.
В начале 2010-х гг. в прессе озвучивалось заявление о том, что тоннель хотят реконструировать и сделать музейной экспозицией. Тогда даже начались какие-то работы, у обваленного участка был уложен деревянный настил и начали разбирать завал.
Вот только практически сразу работы прекратились, а буквально за пару лет весь настил сгнил, придя в негодность и впоследствии от него осталось лишь несколько покрытых плесенью трухлявых досок. Тем не менее завал немного разобрали и появилась возможность проползти дальше.
Здесь из под завала выходит единственная сохранившаяся под грудой кирпичей старая труба. Вот только не такая, какие использовались в первом водопроводе города.
И вот мы уже поднимаемся к верхней части тоннеля, где в конце его виден заваленный колодец.
Его высота всего пара метров, а сам он сужается к горловине.
Сверху завал из земли и битого кирпича держит застрявший поперёк при падении кусок тонкой трубы с вентилем, окутанный корнями выросшего дерева, а в примерном месте выхода колодца на поверхность стоят заросшие фундаменты двух снесённых построек на окраине территории бывшей кумирни.
Вернёмся обратно к входу.
И поднимемся вверх на гору.
Предположительно где-то среди этих руин покоится оголовок заваленного колодца.
А это уже фото 2021 г. Постройка портала сильно пострадала за прошедшие годы.
А вход в тоннель замыло слоем застывшей глины.
Вот такой интересный исторический объект с так и не установленной точно историей есть в центре Хабаровска.
А на этом всё.
Источник:
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