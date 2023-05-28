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15 иллюстраций, показывающих проблемы общества, которые все предпочитают не замечать

15 иллюстраций, показывающих проблемы общества, которые все предпочитают не замечать

Автор:
28 мая 2023 09:44
Сообщество : ФотоМир
Метки: Павел Кучинский   забавно   иллюстрации   общество   рисунок   фото   
1298
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Павел Кучинский (Pawel Kuczynski) — польский художник, создающий остросоциальные сатирические иллюстрации на злобу дня, которые заставляют задуматься о том, о чём не хочется.

 Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, социальное неравенство, финансовые ловушки — всё это можно найти в рисунках художника, стремящегося открыть глаза обществу и осветить проблемы, которые все предпочитают не замечать. И у него отлично получается!


Деньги — в печку 

×
×

 

Торчащий гвоздь забивают

 

Заложники кредитных карт

 

В Интернет с головой

 


 

Пластиковый панцирь

 

Актёру нужно подправить грим

 

Лайк и подписка

 

Посещение элитного ресторана

 

Как люди будут выглядеть в будущем

 

Эксперименты над животными

 

Не верь словам, верь делам

 

Одним всё, а другим ничего

 


 

Мы покупаем круизный лайнер, когда можем позволить себе лишь ванну

 

Глобальное потепление

 

Загрязнение окружающей среды

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Метки: Павел Кучинский   забавно   иллюстрации   общество   рисунок   фото   
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