15 иллюстраций, показывающих проблемы общества, которые все предпочитают не замечать

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Павел Кучинский (Pawel Kuczynski) — польский художник, создающий остросоциальные сатирические иллюстрации на злобу дня, которые заставляют задуматься о том, о чём не хочется.
Глобальное потепление, загрязнение окружающей среды, социальное неравенство, финансовые ловушки — всё это можно найти в рисунках художника, стремящегося открыть глаза обществу и осветить проблемы, которые все предпочитают не замечать. И у него отлично получается!
Деньги — в печку
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Торчащий гвоздь забивают
Заложники кредитных карт
В Интернет с головой
Пластиковый панцирь
Актёру нужно подправить грим
Лайк и подписка
Посещение элитного ресторана
Как люди будут выглядеть в будущем
Эксперименты над животными
Не верь словам, верь делам
Одним всё, а другим ничего
Мы покупаем круизный лайнер, когда можем позволить себе лишь ванну
Глобальное потепление
Загрязнение окружающей среды
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