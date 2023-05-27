В Екатеринбурге подростки сбросили пакеты с водой на автомобиль и прохожих

От действий подростков, которые сбрасывали наполненные водой пакеты с верхнего этажа многоэтажного дома, пострадал припаркованный во дворе автомобиль Chery, недавно купленный в автосалоне.
По его данным, инцидент произошел во дворе дома на улице Библиотечной. В результате инцидента никто не пострадал, хотя сбрасывание воды в пакетах происходило в дневное время, когда во дворе много людей. На кадрах видно, что одна из водяных «бомб» приземлилась вблизи двух человек, проходивших около дома. Автомобиль при этом получил серьезные механические повреждения. На кадрах видно, что у него, в частности, промят капот. Хозяева оценили повреждения автомобиля в 200-250 тыс. руб.
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значит, если владельцы авто не поленятся и подадут в суд, и выиграют (а скорее всего так и будет), то эти родители заплатят намного больше.
Назвали бы реальную стоимость восстановления, может и решили бы.
Сильно сомневаюсь, что даже новый капот на кЕтайца, стоит дороже чем оригинал на тлк200 последние.