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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 319 постов • 24 подписчика подписаться
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В&nbsp;Екатеринбурге подростки сбросили пакеты с&nbsp;водой на&nbsp;автомобиль и прохожих

В Екатеринбурге подростки сбросили пакеты с водой на автомобиль и прохожих

Автор:
27 мая 2023 10:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: авто   видео   дети   екатеринбург   пакет с водой   развлчение   хулиганы   
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От действий подростков, которые сбрасывали наполненные водой пакеты с верхнего этажа многоэтажного дома, пострадал припаркованный во дворе автомобиль Chery, недавно купленный в автосалоне.

По его данным, инцидент произошел во дворе дома на улице Библиотечной. В результате инцидента никто не пострадал, хотя сбрасывание воды в пакетах происходило в дневное время, когда во дворе много людей. На кадрах видно, что одна из водяных «бомб» приземлилась вблизи двух человек, проходивших около дома. Автомобиль при этом получил серьезные механические повреждения. На кадрах видно, что у него, в частности, промят капот. Хозяева оценили повреждения автомобиля в 200-250 тыс. руб.

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Метки: авто   видео   дети   екатеринбург   пакет с водой   развлчение   хулиганы   
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22  комментария
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Babangdida Час назад
A перед входом в многоэтажку параллельная парковка разрешена? Может дети вообще не думали, что там может находится машина.
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23
Wolf Roy Babangdida 55 минут назад
Совсем тупой?
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11k
Dmitry 4 минуты назад
Если коротко - родители попали на круглую сумму))).
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38k
Aleks 22 минуты назад
Машина новая, у хозяина 100% каско есть, они все оплатят. А уже юристы страховой не будут спрашивать хотят виновные платить или нет... Свое они получат точно, при чем с процентами.
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16k
K7OO 40 минут назад
Ну наконец-то старые добрые новости ни о чем. Неужели жизнь опять возвращается в спокойное русло без истерик? ))
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17k
Вероника 45 минут назад
А в моём детстве были такие самодельные бомбочки.
Ссылка www.youtube.com
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14k
MrForstd 49 минут назад
Отказались, скорее всего, по той причине, что мятый капот не стоит 250000. В любом случае суд рассудит.
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7k
Дмитрий Час назад
И дети деб...лы и родители де...лы. С этой точки зрения всё нормально. Деб...лы родили де...лов!
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8k
Гомерчик Час назад
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2k
Alex Час назад
Мда, а я ведь в детстве тоже такой фигней занимался. Хуже того, по тачкам из рогатки стрелял. Сейчас бы сам себя бы выпорол
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11k
ron Час назад
не совсем понял, родители оплатить ущерб отказались или родители от своих детей отказались ? )))
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3k
Lexx Час назад
Какая на фиг водянная бомба.
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13k
Shtoppi Час назад
<<Родители возмещать ущерб отказались.>>
--------
значит, если владельцы авто не поленятся и подадут в суд, и выиграют (а скорее всего так и будет), то эти родители заплатят намного больше.
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410
Александр 2 часа назад
Что значит отказались?
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