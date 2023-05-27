В Екатеринбурге подростки сбросили пакеты с водой на автомобиль и прохожих

По его данным, инцидент произошел во дворе дома на улице Библиотечной. В результате инцидента никто не пострадал, хотя сбрасывание воды в пакетах происходило в дневное время, когда во дворе много людей. На кадрах видно, что одна из водяных «бомб» приземлилась вблизи двух человек, проходивших около дома. Автомобиль при этом получил серьезные механические повреждения. На кадрах видно, что у него, в частности, промят капот. Хозяева оценили повреждения автомобиля в 200-250 тыс. руб.

