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Дальневосточному леопарду больше не угрожает исчезновение

Дальневосточному леопарду больше не угрожает исчезновение

Автор:
27 мая 2023 07:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   дальневосточный леопард   животные   исчезновение   редкий вид   фото   
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Начинаем субботу с хороших новостей!

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился радостной новостью. Дальневосточный леопард больше не входит в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.


В настоящий момент на территории России проживает 125 особей, а этого количества уже достаточно, чтобы вид не прекратил свое существование. Буквально в 2007 году этих крупных кошек насчитывалось всего 30.


Спасти этих уникальных животных, проживающих только на границе России и Китая, удалось благодаря усиленному надзору и основательной защите от браконьеров.


Но несмотря на то что численность значительно увеличилась, её до сих пор недостаточно для полноценного сохранения вида. В идеале дальневосточных леопардов должно быть не менее 150, только тогда можно будет говорить о полноценном восстановлении вида.


Основная популяция дальневосточных леопардов обитает в национальном парке «Земля леопардов» в Приморском крае. Только за последний год там родилось 14 котят этого красивого хищника.


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Метки: видео   дальневосточный леопард   животные   исчезновение   редкий вид   фото   
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Dmitry Tarasov 23 минуты назад
Котики нужны разные
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−22
elamodos Час назад
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого. Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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