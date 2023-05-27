Дальневосточному леопарду больше не угрожает исчезновение

Начинаем субботу с хороших новостей!
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов поделился радостной новостью. Дальневосточный леопард больше не входит в список животных, находящихся под угрозой исчезновения.
В настоящий момент на территории России проживает 125 особей, а этого количества уже достаточно, чтобы вид не прекратил свое существование. Буквально в 2007 году этих крупных кошек насчитывалось всего 30.
Спасти этих уникальных животных, проживающих только на границе России и Китая, удалось благодаря усиленному надзору и основательной защите от браконьеров.
Но несмотря на то что численность значительно увеличилась, её до сих пор недостаточно для полноценного сохранения вида. В идеале дальневосточных леопардов должно быть не менее 150, только тогда можно будет говорить о полноценном восстановлении вида.
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Основная популяция дальневосточных леопардов обитает в национальном парке «Земля леопардов» в Приморском крае. Только за последний год там родилось 14 котят этого красивого хищника.
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.