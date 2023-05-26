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Ливень с крупным градом обрушился на Ростов-на-Дону

Ливень с крупным градом обрушился на Ростов-на-Дону

Автор:
26 мая 2023 15:52
Метки: Ростов-на-Дону   град   
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Местные жители сообщают, что льдины едва не разбивают окна.
Синоптики прогнозируют, что дожди в регионе продолжатся в ближайшие несколько дней.

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Метки: Ростов-на-Дону   град   
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7  комментариев
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17k
Александр Сучков 36 минут назад
Ну так себе. В Сочи и Москве и покруче было. Хоть Москва и не в списке риска по погоде.
Вот к примеру:
"...В 1998 году Москве вообще неслабо досталось. Например, в ночь с 20 на 21 июня 1998 года по Москве и области пронесся ураган с дождем. Порывы ветра местами достигали 31 метра в секунду. Во время сильного ливня выпало 35 мм осадков - столичная месячная норма. Повалено более 110 тысяч деревьев, нарушено освещение 193 улиц, отключено освещение в 905 домах, повреждено 147 км электрических сетей и около 950 осветительных опор. Всего различные дефекты и разрушения получили около 2,5 тыс жилых домов, в 1700 строениях повреждена кровля. Наиболее пострадали от урагана Юго-Западный, Западный, Северо-Западный и, в меньшей степени, Северный административные округа. Общий ущерб составил около 1 млрд рублей. В результате стихии погибли 10 человек, пострадало - 165...."
Ну и про град:
"...8 июля 1999 года на раскалённую солнцем столицу (в центре температура достигала 35-36 градусов) надвигался мощный холодный фронт. Но урагана не произошло. На Москву обрушился самый мощный за последние 48 лет град, сопровождавшийся дождём и сильным ветром. Некоторые районы фактически затопило. Всего за полчаса в городе выпала в среднем четверть месячной нормы осадков - 15 мм. Градины достигали в диаметре 3,5 см. Пострадали четыре человека...."
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24k
Sergey 5 минут назад
И всё? Реальный кошмар был потом, сильный ливень опять затопил Ростов.
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529
Hryundel 43 минуты назад
MENTOS выпал.
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7k
Invertor 43 минуты назад
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