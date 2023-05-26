Почему итальянцы не пьют кофе с молоком во второй половине дня

Все, кто отправляется в Италию, знают, что после обеда здесь не принято пить капучино. Так почему же любимый многими напиток с воздушной молочной пенкой итальянцы не пьют вечером?



На самом деле никто не будет смотреть на путешественника косо, если он решит насладиться чашкой капучино на закате. Однако в Италии действительно не принято кофе с молоком после одиннадцати часов.