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Почему итальянцы не пьют кофе с молоком во второй половине дня

Почему итальянцы не пьют кофе с молоком во второй половине дня

Автор:
26 мая 2023 11:51
Сообщество : Факты
Метки: Италия   интересно   капучино   кофе   молоко   факты   
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Жители Италии не пьют любимый многими капучино вечером. Этому есть обычное и научное объяснение.

Все, кто отправляется в Италию, знают, что после обеда здесь не принято пить капучино. Так почему же любимый многими напиток с воздушной молочной пенкой итальянцы не пьют вечером?


На самом деле никто не будет смотреть на путешественника косо, если он решит насладиться чашкой капучино на закате. Однако в Италии действительно не принято кофе с молоком после одиннадцати часов.

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Кофейная культура в Италии существует с тех пор, как в 1500-х годах в страну впервые привезли зерна кофейного дерева. Теперь кофе — это такая же часть культуры, как пицца и паста. Однако с XVI столетия итальянцы усовершенствовали искусство приготовления и употребления этого напитка.


Итальянцы даже изобрели особую кофеварку, которая есть на кухне каждого жителя этой солнечной страны: маленькая «la moka» или гейзерная кофеварка. Этот крошечный прибор стал настолько популярен по всему миру, что попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Еще одно доказательство итальянского искусства «кофепития» — огромное количество кофеен в каждом районе города, которые больше похожи на бары. У итальянцев такие кафе очень популярны, ведь употребление кофе для них — это особый ритуал. К примеру, их перерыв на работе обычно сопровождается чашечкой эспрессо, и пить его принято несколько раз в день. Также в Италии готовят огромное количество видов кофе, и возможно, именно по этой причине для кофе с молоком у итальянцев есть особое время. Да-да, латте — это тоже ритуал, только утренний.

Если эспрессо обычно пьют без всего, то кофе с молоком традиционно сопровождается завтраком — выпечкой или сэндвичем.


Но у этой традиции есть и научное объяснение. Итальянцы давно заметили, что молоко может замедлить пищеварение и вызвать расстройство желудка или кишечника, если употреблять его вместе с тяжелой едой. Ну а в Италии, пожалуй, самая легкая еда — это завтраки, так что это вполне логичный отказ от кофе с молоком на обед или ужин.

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Метки: Италия   интересно   капучино   кофе   молоко   факты   
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Б.Касторский Час назад
Люблю кофе, но только настоящий и без добавок. Всё это баловство с молоком, сахаром или специями просто порте вкус напитка. Ну а растворимое кофе так и вовсе варварство.
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Шурман 22 минуты назад
В Апреле были в Дании заказываем кофе нам приносят хороший молотый кофе правда кружки были как суповые ;) стоит 6 евро кружка . В Италии мы этого кофе упились , было дело решили сделать круг по Гарда , неделя катания из деревни в деревню , тоже цены порадовали примерно евро чашка . На прошлой неделе в Испании не помню по чем было кофе , жена пила а я или чай или сангрию .
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