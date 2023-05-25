В Испании у россиянки отобрали ребёнка и она объявила голодовку

И обратилась за помощью к властям РФ.
Девушка переехала в Каталонию и закрутила роман со знойным испанским мачо. Вскоре появился ребёнок, а вот отношения в паре разладились. Тем временем, их сын отправился в интернациональный колледж SEK, заведение входит в ТОП-50 испанского Форбс.
Но парень там не прижился. Не понравилось отношение педагогов, а главное - еда. Больше похожая на просрочку, которую забыли отправить на помойку. А плата за обучение в школе - больше 1000 евро в месяц. Платит, кстати, отец мальчика. Ну а его мать решила разобраться и перевести ребёнка в другую школу, заодно написала заявления в местный Минздрав и Министерство образования.
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В итоге, руководство колледжа объявило даму невменяемой и её лишили родительских прав. Ребёнка отдали отцу-испанцу, с которым женщина уже развелась. Сына обратно не отдавали, как утверждает мать, на её протесты никто не обращал внимания.
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Всё это длилось год, так что она отчаялась, попросила помощи у российских властей и объявила голодовку. По её словам, в Испании: «Взяли моду изымать детей у русских матерей и отдавать их отцам или помещать в интернаты, которые хуже чем тюрьмы».
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Иначе он бы так и жил с матерью. Не думаю, что в школе будут черви в супе за 1 т.зелени в месяц.
ps при каком таком тут мужском половом - российские власти? ребенок гражданин испании.