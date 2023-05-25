В Испании у россиянки отобрали ребёнка и она объявила голодовку

Девушка переехала в Каталонию и закрутила роман со знойным испанским мачо. Вскоре появился ребёнок, а вот отношения в паре разладились. Тем временем, их сын отправился в интернациональный колледж SEK, заведение входит в ТОП-50 испанского Форбс.

Но парень там не прижился. Не понравилось отношение педагогов, а главное - еда. Больше похожая на просрочку, которую забыли отправить на помойку. А плата за обучение в школе - больше 1000 евро в месяц. Платит, кстати, отец мальчика. Ну а его мать решила разобраться и перевести ребёнка в другую школу, заодно написала заявления в местный Минздрав и Министерство образования.