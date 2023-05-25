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В Испании у россиянки отобрали ребёнка и она объявила голодовку

В Испании у россиянки отобрали ребёнка и она объявила голодовку

Автор:
25 мая 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Испания   видео   власти   каталония   муж   развод   ребенок   родительские права   россиянка   
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И обратилась за помощью к властям РФ.

Девушка переехала в Каталонию и закрутила роман со знойным испанским мачо. Вскоре появился ребёнок, а вот отношения в паре разладились. Тем временем, их сын отправился в интернациональный колледж SEK, заведение входит в ТОП-50 испанского Форбс.

Но парень там не прижился. Не понравилось отношение педагогов, а главное - еда. Больше похожая на просрочку, которую забыли отправить на помойку. А плата за обучение в школе - больше 1000 евро в месяц. Платит, кстати, отец мальчика. Ну а его мать решила разобраться и перевести ребёнка в другую школу, заодно написала заявления в местный Минздрав и Министерство образования.

В итоге, руководство колледжа объявило даму невменяемой и её лишили родительских прав. Ребёнка отдали отцу-испанцу, с которым женщина уже развелась. Сына обратно не отдавали, как утверждает мать, на её протесты никто не обращал внимания.

Всё это длилось год, так что она отчаялась, попросила помощи у российских властей и объявила голодовку. По её словам, в Испании: «Взяли моду изымать детей у русских матерей и отдавать их отцам или помещать в интернаты, которые хуже чем тюрьмы».

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Метки: Испания   видео   власти   каталония   муж   развод   ребенок   родительские права   россиянка   
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29  комментариев
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18k
Алексей Теуш 2 часа назад
Раздвинула ноги перед испанцем - живи по испанским законам!!!
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1k
Сеня Зайцев 14 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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307
dogz 3 минуты назад
Парень навёл шухера, видимо по поручению папаши.
Иначе он бы так и жил с матерью. Не думаю, что в школе будут черви в супе за 1 т.зелени в месяц.
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17k
RDen 4 минуты назад
не, обратно нет пути - она его сама выбрала...А у нас своих проблем хватает...Уехала? Родила там? Счастливо! Хоть уголодайся..напугала
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22k
BiZ 7 минут назад
ехай на донбас, там помощь пригодится
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16k
Сергей 15 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Vital Idol 20 минут назад
она, видимо, не знает как у нас опека работает и как ладим ладимыч помогает!
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2k
Владимир Порохин 23 минуты назад
Как за жепку взяли , так Россия матушка помоги ...
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1k
Bogdan Krasota Полчаса назад
А ребенок какой страны гражданин?
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11k
Властелин Полчаса назад
А чего она хотела? У неё есть гражданство испанское? У ребенка автоматическое испанское гражданство и его не отдадут тому у кого нет гражданства. Нужно было себя с мужем вести себя хорошо и не проявлять свой гнусный характер и не качать права. Она в Испании никто.
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1k
TruckerOrphan 38 минут назад
Мало фактов, но и так не очень верю тетеньке. Много уже таких случаев было по ЕС, 90% не самые умные яжемамы начинали бычить на ровном месте.
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5k
Трям 40 минут назад
Это еще полгода на подкожном жире сможет прожить.
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3k
· · 43 минуты назад
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6k
V2.Smirnov 53 минуты назад
Ну и дура. Теперь и суд и органы опеки используют факт "объявления голодовки", как аргумент "ребенку с ней не место".
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833
Шурман Час назад
Кстати про СЕК это интернациональная школа в Катаре , в Испании есть или европейская школа или бритиш интернационал которая тоже не очень дешевая и обходиться нам примерно в 39,680 Euro в год за дочку и 44 штуки в год за сына . Слава богу сами не оплачиваем а оплачивает работа жены .
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833
Шурман Час назад
Бывает . Отец оплачивал обучение и про еду в школе она откуда знает ? ее что на дегустацию просто так приглашали ? здесь хрен в школу зайдешь без разрешения директора . У нас в школе так , на проходной стоит охрана и хрен кого впускают и детей просто так не выпустят только с бумагой от директора что он разрешил покинуть школу . Я у своих меню читаю так сразу хочу к ним в школу , баранина в вине , лососина и тд . Самое интересное что мои мало того что в столовой питаются так еще на перемене успевают в местных их магазинчик зайти где покупают себе какие то булки , у детей кстати нет своих банковских карт а есть карта ученика с чипом и мы туда раз в неделю загружаем деньги . Всю прошлую неделю были в Испании и заметил что школьники там особо не напрягаются и ходят так же на расслабоне как и родители их в сиесту .
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15k
Элитный тигр Час назад
Абсолютно пофую. Не нравились русские Иваны - судись с испанским Хуаном...
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3k
Natalia Час назад
Как они там говорят, когда уезжают? Это нам не рашка? Действительно, неудобненько даже как-то
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4k
Григорий Час назад
ты свалила за счастьем и большой денюшкой, а теперь несчастлива? ой бяда ...
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39
Джем Григорий Минуту назад
дело даже не в ней, а в ребёнке. Ребёнку всегда нужна мама, даже такая недалёкая.
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13k
Kostick Час назад
с такой будкой не грех и поголодать.
ps при каком таком тут мужском половом - российские власти? ребенок гражданин испании.
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14k
FatZilla Час назад
Как уезжать так сразу строчат "прощай, немытая Россия, наконец-то я буду жить в цивилизации и не спать не с русским Ванькой, а с европейцем просвещённым". А теперь помощи просит, Россия, помоги.
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