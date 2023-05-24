Зачем понадобились железнодорожные вагоны в Альпах, если там нет железной дороги

Дело в том, что Wagristoratore – такое название получил "железнодорожный" отель и ресторан, находящийся в нём – был построен на итальянской стороне перевала Сан-Джакомо, рядом с автомобильной дорогой.

Понимать важно две вещи – это практически граница со Швейцарией, а высота здесь – 2318 метров.

Более того, эта местность как бы вбивается клином между двумя швейцарскими кантонами – Тичино и Вале. Последний считается частью так называемой Немецкой Швейцарии, а Тичино – изначально итальянский (даже сейчас это единственный кантон Швейцарии, где итальянский язык считается официальным).