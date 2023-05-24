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Зачем понадобились железнодорожные вагоны в Альпах, если там нет железной дороги

Зачем понадобились железнодорожные вагоны в Альпах, если там нет железной дороги

Автор:
24 мая 2023 10:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Альпы   в мире   вагоны   интересно   отель   познавательно   фото   
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Возможно, самая необычная горная гостиница появилась в 1930-м году в итальянских Альпах. Она была открыта в железнодорожных вагонах, хотя никаких железных дорог в данной области не было и нет. Как ни странно это звучит на первый взгляд, но появление отеля связывают с демонстрацией военной мощи Италии.

Дело в том, что Wagristoratore – такое название получил "железнодорожный" отель и ресторан, находящийся в нём – был построен на итальянской стороне перевала Сан-Джакомо, рядом с автомобильной дорогой.

Понимать важно две вещи – это практически граница со Швейцарией, а высота здесь – 2318 метров.

Более того, эта местность как бы вбивается клином между двумя швейцарскими кантонами – Тичино и Вале. Последний считается частью так называемой Немецкой Швейцарии, а Тичино – изначально итальянский (даже сейчас это единственный кантон Швейцарии, где итальянский язык считается официальным).

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В общем, если не углубляться в историю, то у Италии, возглавляемой Бенито Муссолини, была идея-фикс – сместить границу и забрать кантон Тичино. Поэтому считается, что итальянцы таким образом продемонстрировали свои возможности по "подъёму тяжестей".

Проще говоря, если уж в данную местность сумели затащить железнодорожные вагоны, то с артиллерией и другой военной техникой точно проблем не будет.

А место в этом плане козырное – в зоне досягаемости оказалась бы не просто швейцарская территория, но и железнодорожный тоннель и т.д. К тому же, к этому времени со стороны Италии была расширена дорога, ведущая к перевалу (формально – для улучшения условий туризма) – таким образом Wagristoratore стал "вишенкой на торте".

Но вернёмся к самому отелю. Wagristoratore был собран из двух вагонов – спального и вагона-ресторана. С них сняли колёса и поставили на бетонные опоры, по шесть штук под каждый вагон.

Вагоны выполняли свои изначальные функции – то есть в одном можно было отужинать, а в другом – переночевать. И всё это, заметим, с прекрасными видами из окон.

Оба вагона соединяло между собой специально построенное трёхэтажное здание, эдакое альпийское шале. И сами вагоны, и здание были обустроены по высшему классу, то есть это всё тянуло на вполне приличное и даже респектабельное место, а не ночлег для заплутавших в горах туристов.

Автором проекта Wagristoratore являлся архитектор из Милана Пьеро Порталуппи (Piero Portaluppi) – он вполне успешно работал и после войны, а в Милане его именем даже названа улица. Однако саму идею такого вот способа демонстрации военных возможностей Италии – подъёма железнодорожных вагонов в горы и установки их на бетонные опоры – приписывают именно ему.

К слову, эти бетонные опоры – единственное, что сегодня осталось "от былой славы".

Вообще швейцарцы "намёк" поняли быстро и тоже настроили каких-то военных объектов на своей стороне, получив возможность обстрела всей долины.

В итоге военных действий на этих территориях не велось, а про идею присоединить Тичино к Италии по понятным причинам потом не особо вспоминали. А вот с тем, что в итоге случилось в Wagristoratore, есть вопросы. Верней, есть две версии, хотя нет даже точной даты, когда отель был уничтожен.

Предполагается, что случилось это в 1943-м году в результате противостояния итальянских фашистов и итальянских партизанов. Кто-то из них занял отель, а кто-то другой – выбивал противника путём того, что просто сжёг отель.

Центральное здание таким образом было разрушено полностью, а остовы вагонов, говорят, простояли до 1950-х годов, а потом исчезли.

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Метки: Альпы   в мире   вагоны   интересно   отель   познавательно   фото   
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Лютый вам Бетховен 55 минут назад
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