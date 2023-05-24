8 наглядных фото очень необычного наказания преступников, которое использовали в Китае до начала ХХ века

Этот мощнейший по эмоциональному накалу кадр был сделан в Китае шотландским географом, фотографом и путешественником Джоном Томсоном. Иероглифы, которые видны на снимке, можно перевести так:

"Опечатано магистратом округа Шанхай"

Эта экзекуция называется канга. Данное слово произошло от французского «cangue», что на русский язык можно перевести как «ярмо». Только у нас ярмо устанавливали рогатому скоту, а в Восточной Азии - на шею людей.