8 наглядных фото очень необычного наказания преступников, которое использовали в Китае до начала ХХ века

Перед тем, как я расскажу вам о сути данного вида наказания, давайте посмотрим первую фотографию. На лице человека явно читается испуг, смешанный с невыносимой мольбой о чём-то в его взгляде.
Этот мощнейший по эмоциональному накалу кадр был сделан в Китае шотландским географом, фотографом и путешественником Джоном Томсоном. Иероглифы, которые видны на снимке, можно перевести так:
"Опечатано магистратом округа Шанхай"
Эта экзекуция называется канга. Данное слово произошло от французского «cangue», что на русский язык можно перевести как «ярмо». Только у нас ярмо устанавливали рогатому скоту, а в Восточной Азии - на шею людей.
Конструктивно канга - это деревянная колодка, которую виновному в преступлении надевали на шею. Она состояла из двух и более досок, соединенных между собой, с круглым отверстием под шею в центре.
Весила такая конструкция от 9 до 17 кг (в зависимости от тяжести преступления).
Также встречались различные вариации с размерами и формой. Вот, например, какие кангу применялись в Корее:
В данном случае человек может хотя бы самостоятельно принимать пищу, так как кангу такой формы не мешает доступу рук ко рту. В других же случаях человек не имел возможности нормально есть, пить и спать. Тут он полностью зависел от сострадания окружающих. Думаю, что именно отсюда такая мольба в глазах человека на первом фото.
Вообще, обычно такая мера назначалось за не тяжкие преступления типа воровства. При этом, сама канга не была главным наказанием. Перед ней заключенный получал порку бамбуковыми палками, а только потом уже его заковывали в деревянный ошейник и выводили в людное место, чтобы он подвергался публичному унижению.
Помимо фото, позволю себе и небольшую цитату из данной книги:
На одной из узких улочек мы встретили человека, носившего колодку, или кангу, по обеим сторонам которой были расклеены печатные объявления, извещавшие весь мир, что он вор и пойман на месте преступления. Одна рука была связана у него за спиной, а в другой он держал колокольчик, в который постоянно звонил, чтобы привлечь к себе внимание. За ним следовал полицейский, который время от времени бил его бамбуком. Если бы кто-то из наших высокопоставленных банкиров ездил по Уолл-стрит таким образом, по крайней мере один вид преступления стал бы непопулярным.
В общем смысле, азиатский кангу - это что-то вроде средневекового европейского позорного столба. В обязательном порядке выводили преступников с кангу на шее к приезду чиновников. Мол, полюбуйтесь!
Впрочем, и сами чиновники в Китае той поры могли получить такое же наказание. Ниже интереснейшая цитата из книги "Желтая река в провинции Шаньдун":
"...Это наказание вскоре стало очень популярным и часто применялось к ответственным чиновникам низшего ранга и к тем, кто стремился обогатиться за счет строительных работ. Например, генеральный директор водных путей Вэнь Чун, который потерпел неудачу при подготовке ремонта дамбы в 1841 году, был приговорен к ношению кангу в течение трех месяцев. Два года спустя, та же участь постигла генерального директора Хуэй Чэна, который был вынужден два месяца стоять в деревянном вороте на берегу реки, когда не смог отремонтировать прорыв в дамбе в провинции Хэнань."
Следующий снимок с двумя заключенными и надсмотрщиком сделан в ходе русской исследовательской и торговой миссии 1874-75 годов во главе с подполковником Ю.А. Сосновским.
Глядя на фотографии в данной статье, можно подумать, что женщин таким способом не наказывали. Это не так. На снимке ниже мы видим трёх женщин, закованных в одну кангу на всех.
Как они справлялись с такой обузой на шее остается только гадать. Ведь срок ношения кангу варьировался максимально широко. От нескольких дней до трех месяцев. В зависимости от тяжести преступления.
Например, известно, что за повторную кражу вору присуждали 60 ударов палкой и 20 дней с кангу на шее. Если вещь дорогая, то и наказание строже. За каждые дополнительные 10 ударов прибавляли ещё 5 дней ношения кангу.
Источник:
Пойду канги стругать