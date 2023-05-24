BMW разработала уникальный электрический катер

Концерн BMW решился на не совсем обычный для своей специфики эксперимент, представив полностью электрический ультрасовременный катер на подводных крыльях.
Судно, получившее название Icon, предлагает комфортное передвижение по воде на скоростях до 55 км/ч. В его разработке, кроме самой BMW, приняли участие судостроительная фирма TYDE и композитор Ханс Циммер.
Внешне дизайн новинки больше напоминает самолет, чем лодку. Все благодаря «оранжерее», занимающей пространство от основания корпуса до крылообразной крыши. Необычность форм дополняется шикарной внутренней отделкой, где использована мебель, идеально подходящая под треугольную концепцию салона. Окна, поднимающиеся от самого пола, оснащены специальной системой, направляющей свет на ковер, создавая эффект наподобие калейдоскопа.
И все же в этой лодке есть и что-то автомобильное – новейшая интуитивная система управления, включающая руль в спортивном стиле и 32-дюймовый сенсорный экран 6K HMI с поддержкой фирменной ОС BMW 8. Она обеспечивает цифровое отображение данных и управление при помощи голосовых команд.
Емкости бортовых батарей достаточно для преодоления 90 километров пути. Композитор Ханс Циммер разработал саундтрек, которым пассажиры могут наслаждаться во время путешествий благодаря общесудовой системе Dolby Atmos.
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