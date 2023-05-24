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Спасение медведя, застрявшего головой в банке

Спасение медведя, застрявшего головой в банке

Автор:
24 мая 2023 08:25
Сообщество : Животные
Метки: банка   в мире   видео   животные   медведь   спасение   
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Любопытный медведь засунул голову в банку и застрял. К счастью, неравнодушные люди пришли к нему на помощь.

Винни-Пух попал в неприятную ситуацию. Спасали косолапого во время того, как он переплывал водоём.

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Метки: банка   в мире   видео   животные   медведь   спасение   
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4  комментария
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831k
А.Берестенко Полчаса назад
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23k
SolomonA 13 минут назад
А может это у него водолазный костюм? Чтоб брызги на морду не летели...
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32k
АнтонПолднев 39 минут назад
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2k
Alex 43 минуты назад
Хорошо, что еще есть добрые люди )
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