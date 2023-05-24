Спасение медведя, застрявшего головой в банке

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Любопытный медведь засунул голову в банку и застрял. К счастью, неравнодушные люди пришли к нему на помощь.
Винни-Пух попал в неприятную ситуацию. Спасали косолапого во время того, как он переплывал водоём.
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