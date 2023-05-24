Как рядовой мясник стал миллионером в СССР

Прошло совсем немного времени и Акчурин построил роскошную дачу, купил машину и кооперативную квартиру. Жене тоже прикупил автомобиль, кроме того, закопал на участке 100 тысяч рублей.

Естественно, он шуровал не один - все подворовывали все рубщики и сдавали часть денег начальнику Юрию Анисимову, а он закрывал на всё глаза. Но Вадиму он не нравился - прощелыга считал, что руководитель ничего не делает и только дерёт с них деньги. И решил, что будет отдавать ему гораздо меньшую мзду.

Он вёл себя так дерзко потому, что к тому времени обзавёлся серьёзным покровителем в обкоме партии. Но и Анисимов был не пальцем делан, у него был заступник в КГБ, который помогал решать дела с правоохранителями. Так что Акчурина официально уволили, но благодаря своему дружку-покровителю, продолжал ходить на работу и проворачивать тёмные делишки.