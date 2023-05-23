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Удивительное чудо природы: Мостовая гигантов в Северной Ирландии

Удивительное чудо природы: Мостовая гигантов в Северной Ирландии

Автор:
23 мая 2023 21:12
Сообщество : Путешествия
Метки: Мостовая   великаны   дорога   ирландия   природы   удивительное   чудо   
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Мир полон загадок, и одно из таких таинственных мест находится в Северной Ирландии. Местные жители отказываются верить в научные теории, и считают, что древние мифы и легенды говорят правду о происхождении Мостовой гигантов, или, как её ещё называют Дорога великанов. В этом посте вы узнаете об этой удивительной загадке.

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Метки: Мостовая   великаны   дорога   ирландия   природы   удивительное   чудо   
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3  комментария
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Lexx Час назад
Из них можно было бы, что нибудь построить. Неужели никто не догадался, практически готовые кирпичи.
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6k
Андрей Крылов Полчаса назад
Бл... Ну, прям уникальнее некуда! Вот подобное в России https://dzen.ru/media/ogon/shestigrannye-kolonny--pokazyvaiu-chto-nashlos-v-rossii-60aa6518d750f6113a6f09afhttps://dzen.ru/media/ogon/shestigrannye-kolonny--pokazyvaiu-chto-nashlos-v-rossii-60aa6518d750f6113a6f09af Да по всему Миру такого полно! Прикольно, но ни чуть не уникально и не слишком дивно.
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