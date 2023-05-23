Удивительное чудо природы: Мостовая гигантов в Северной Ирландии

Она запеленала мужа как ребёнка, чтобы его не узнал Голл, и радушно начала потчевать гостя лепёшками. Но одна лепёшка была с сюрпризом, там была спрятана сковорода, об которую великан чуть не сломал зубы. А жена взяла другую лепешку и дала её съесть Финну, лежащему на берегу. Голл очень испугался, он подумал, что уж если их ребёнок такой богатырь, то какой тогда его отец, и в страхе бежал восвояси. Но когда он убегал, то по своей неуклюжести разрушил мост. Так и появилась Мостовая гигантов.