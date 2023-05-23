Удивительное чудо природы: Мостовая гигантов в Северной Ирландии

996
7
Мир полон загадок, и одно из таких таинственных мест находится в Северной Ирландии. Местные жители отказываются верить в научные теории, и считают, что древние мифы и легенды говорят правду о происхождении Мостовой гигантов, или, как её ещё называют Дорога великанов. В этом посте вы узнаете об этой удивительной загадке.
Расположено это чудо природы на севере-востоке Ирландии, на прибрежной окраине плато Антрим. Учёные считают, что это поразительное сооружение, представляющее собой ровные и похожие на большую брусчатку мостовой мегалиты, создала природа. Дорога великанов состоит из разных по высоте колонн, похожих на камни мостовой. Каждый камень представляет собой поразительно четкий многоугольник с неестественно прямыми сторонами.Столбы имеют разную длину и увеличиваются по мере удаления от моря.
×
×
Мостовая гигантов одно из самых загадочных мест на земле. Множество туристов посещает это необычное пространство, в желании прикоснуться к таинственным камням и сделать невероятные фотографии. Не одна научная экспедиция занималась изучением природного феномена. Они определили, что колонны были образованы в результате древнего извержения вулкана, произошедшего здесь 50-60 миллионов лет назад. Камни состоят из базальта и андезита (магматических вулканических горных пород), которые плотно соединены друг с другом.
Геологи определили, что при извержении, расплавленный базальт поднимался вверх через меловые пласты, создавая вулканическое плато. Позднее, лава остывала и сжималась, отчего образовались трещины в скале. По мере того как поток лавы постепенно остывал и отступал, он оставлял после себя высокие колонны.
Но местные жители не очень доверяют мнениям учёных. Они верят в легенду, которую передают из поколения в поколение их предки. А кельтское предание гласит, что эту мостовую соорудили настоящие великаны. Один из них мифический гигант Финн Мак Кумал, или, как его ещё называют, Фин Маккул решил поквитаться со своим врагом великаном Голлом, и для этого начал строить мост, но не успел, и соперник пришёл за ним первым. Финн в этот момент спал, но его жена придумала, как обдурить врага.
Она запеленала мужа как ребёнка, чтобы его не узнал Голл, и радушно начала потчевать гостя лепёшками. Но одна лепёшка была с сюрпризом, там была спрятана сковорода, об которую великан чуть не сломал зубы. А жена взяла другую лепешку и дала её съесть Финну, лежащему на берегу. Голл очень испугался, он подумал, что уж если их ребёнок такой богатырь, то какой тогда его отец, и в страхе бежал восвояси. Но когда он убегал, то по своей неуклюжести разрушил мост. Так и появилась Мостовая гигантов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Как выглядит самый загруженный пешеходный переход
- Напряженный момент из жизни утиного семейства
- В Калининградской области завуч сравнила школьников с «немытыми гастарбайтерами»
- В Московском зоопарке слоны вынуждены обниматься через забор
- Кольцо для любителей чая с сахаром
Новости партнёров
реклама