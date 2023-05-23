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Жительница Омской области устроила на своём участке свалку, которую видно со спутника

Жительница Омской области устроила на своём участке свалку, которую видно со спутника

Автор:
23 мая 2023 14:08
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Омская область   женщина   мусор   помойка   свалка   участок   
1547
3

Её соседи просто в шоке.

Вот такое «чудо» устроила старушка из Омской области.

По какой причине она так любит мусор - неизвестно. Но стоит за него горой.

Старушка более 10 лет собирает мусор на участке и за ним. Стоит вонь, крысы, мухи, устраивает пожары, кидается на людей из-за мусора и пишет на всех соседей, - сообщают в местных пабликах.

Горы мусора уже выше забора. Дошло до того, что свалку можно разглядеть со спутника.

Соседи пока не понимают, что делать с любительницей помоек. Хотя от участка идёт такой запашок, что вскоре все разбегутся.

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Метки: Омская область   женщина   мусор   помойка   свалка   участок   
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6  комментариев
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28k
Serg2001 2 часа назад
Явное психическое отклонение... Соседям очень не повезло.
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6k
heta 24 минуты назад
[мат]... В СССР в дурке бы сидела давно. А сейчас хрен подход найдешь...
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2k
Сергей Викторович Полчаса назад
Все довольно просто - использование земельного участка не по назначению. Надо подавать в суд. Суд определит, что участок используется не по назначению, использование в текущем виде угрожает жизни и здоровью людей, нарушены правила противопожарной безопасности. Участок изымается, делается проект рекультивации участка, объявляется тендер на саму рекультивацию. Все затраты и штраф компенсирует владелец. По идее, это должен делать город, но его надо к этому подтолкнуть.
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17k
Марина 59 минут назад
Накопительство, явно усугубленное деменцией и другими возрастными нейродегенеративными изменениями.
Старушку уже не вылечить, но можно попытаться сдать в соответствующее учреждение до конца жизни. Но это могут сделать только родственники или врачи, хотя, может по решению суда, но я последнем не уверена.
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29k
Ваня 2 часа назад
накатать хорошую коллективную кляузу и бабку в клинику срочно!!!
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2k
Lexx 2 часа назад
Намазать ей дверную ручку цианистым натрием. Никто особо и разбираться не будет, от чего она сдохла. Мало ли какую отраву, она сама притащила на свою любимую помойку.
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