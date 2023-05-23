Жительница Омской области устроила на своём участке свалку, которую видно со спутника

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Её соседи просто в шоке.
Вот такое «чудо» устроила старушка из Омской области.
По какой причине она так любит мусор - неизвестно. Но стоит за него горой.
Старушка более 10 лет собирает мусор на участке и за ним. Стоит вонь, крысы, мухи, устраивает пожары, кидается на людей из-за мусора и пишет на всех соседей, - сообщают в местных пабликах.
Горы мусора уже выше забора. Дошло до того, что свалку можно разглядеть со спутника.
Соседи пока не понимают, что делать с любительницей помоек. Хотя от участка идёт такой запашок, что вскоре все разбегутся.
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Старушку уже не вылечить, но можно попытаться сдать в соответствующее учреждение до конца жизни. Но это могут сделать только родственники или врачи, хотя, может по решению суда, но я последнем не уверена.