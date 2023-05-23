Жительница Омской области устроила на своём участке свалку, которую видно со спутника

По какой причине она так любит мусор - неизвестно. Но стоит за него горой.

Старушка более 10 лет собирает мусор на участке и за ним. Стоит вонь, крысы, мухи, устраивает пожары, кидается на людей из-за мусора и пишет на всех соседей, - сообщают в местных пабликах.

Горы мусора уже выше забора. Дошло до того, что свалку можно разглядеть со спутника.